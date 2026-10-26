Doi tineri români au creat un start-up care studiază îmbătrânirea pisicilor. Proiectul are ambiții globale

Doi prieteni din România, Alexandru Băcița și Alexandru Vodă, prieteni de 10 ani, vor să ajute pisicile să îmbătrânească mai sănătos și să trăiască mai mult. Printr-un start-up fondat în 2022, The Cat Health Company, aceștia folosesc inteligența artificială pentru a dezvolta tratamente împotriva bolilor asociate îmbătrânirii.

Deși vizează exclusiv felinele, modelul lor de business rezolvă un blocaj major al industriei farmaceutice tradiționale: timpul uriaș de validare clinică a noilor molecule. Mutând focusul pe medicina veterinară, echipa a redus procesul de validare a mecanismelor de îmbătrânire de la decenii la doar 2-3 ani. În mai puțin de doi ani, au dus trei medicamente în etapa studiilor clinice, demonstrând că și din România se poate face inovație biotehnologică cu impact global, potrivit Pozitiveşti.

Unul dintre tratamente, PURR-001, vizează pierderea masei musculare la pisicile senioare și a încheiat un studiu clinic cu rezultate pozitive. Între timp, compania a atras peste 1,7 milioane de dolari de la investitori și a semnat un acord de licențiere care ar putea deschide calea către mai multe piețe europene, inclusiv România. Azi, The Cat Health Company înseamnă o echipă de 10 oameni și 25 de pisici.

Alexandru Băcița, cofondator și Chief Operating Officer al companiei, vorbește despre cum se construiește, din România, o companie de biotehnologie cu ambiții globale, cum ar putea arăta viitorul longevității feline și ce ne pot învăța pisicile despre îmbătrânirea umană.

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Ce tratamente dezvoltă și ce înseamnă îmbătrânirea sănătoasă a felinelor

Pentru echipa The Cat Health Company, scopul nu este doar prelungirea vieții pisicilor, ci și îmbunătățirea calității acesteia, prin intervenții care vizează direct mecanismele biologice ale îmbătrânirii.

"Suntem o companie de biotehnologie care dezvoltă medicamente menite să încetinească procesele de îmbătrânire și să combată afecțiunile asociate vârstei la pisici. Dezvoltăm tratamente care țintesc direct mecanismele biologice ale îmbătrânirii, ajutând pisicile să rămână active și sănătoase cât mai mult timp", spune Alexandru Băcița.

Acesta explică faptul că îmbătrânirea sănătoasă a unui animal înseamnă să-i păstrezi cât mai mult timp mobilitatea, masa musculară, apetitul și nivelul de activitate, întârziind astfel apariția simptomelor bolilor cronice.

Cum a reuşit echipa să ducă trei medicamente în etapa de studii clinice

Cu ajutorul modelării computaționale și a inteligenței artificiale, echipa a reușit să accelereze procesul de dezvoltare, ducând trei medicamente în etapa de studii clinice.

"Primul nostru tratament construit astfel, PURR-001, conceput pentru combaterea pierderii masei musculare (sarcopenie) la pisicile senioare, tocmai a finalizat un studiu clinic dublu-orb, controlat cu placebo, pe 35 de pacienți geriatrici. Suntem foarte mândri de rezultate: pisicile tratate au înregistrat o creștere medie de 23% a grosimii musculaturii epaxiale, de 2,5 ori mai mare comparativ cu grupul de control.

Un al doilea tratament pentru sarcopenie, PURR-002, a primit aprobarea pentru studii clinice în același timp cu PURR-001. Ulterior, am decis să oprim studiul și să concentrăm resursele clinice asupra PURR-001, pe care l-am considerat mai eficient și mai ușor de scalat.

Pe baza acestor date, am semnat recent un acord de licențiere cu Vetro Solutions, o companie farmaceutică veterinară europeană, care va prelua producția la scară industrială, pregătirea dosarelor de autorizare și distribuția pe mai multe piețe din Europa, inclusiv în România".

Care este obiectivul companiei în următorii ani

În următorii ani, obiectivul companiei este să își extindă programele clinice și să ducă cât mai multe molecule din faza de screening computațional până pe rafturile farmaciilor veterinare din întreaga lume.

Al treilea tratament este PURR-004, destinat bolii renale cronice, una dintre cele mai frecvente cauze de deces la pisicile în vârstă. Compania a încheiat deja primul studiu clinic pilot, rezultatele preliminare sunt încurajatoare, iar primele date urmează să fie publicate în curând.