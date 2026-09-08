Ce au descoperit arheologii într-un mormânt de acum 4.400 de ani din Egipt. Au rezistat până astăzi

O descoperire arheologică impresionantă a fost făcută în apropiere de Cairo şi readuce la lumină detalii spectaculoase despre viața din Egiptul antic. Arheologii au găsit un mormânt vechi de aproximativ 4.400 de ani.

Ce au descoperit arheologii într-un mormânt de acum 4.400 de ani din Egipt - Ministerul de Turism şi Antichităţi Egipt

O misiune arheologică spaniolo-egipteană, condusă de egiptologul spaniol Josep Cervelló, a descoperit la Saqqara o mastaba (un tip de mormânt monumental specific Egiptului Antic, n.e) datând de la sfârșitul Dinastiei a V-a, în perioada Vechiului Regat al Egiptului. Potrivit Mediafax, mormântul este asociat cu Yunmen, un înalt oficial al faraonului Djedkare Isesi, și cu tatăl său, Iti, un funcționar de rang inferior.

Monumentul este neobișnuit prin faptul că are două capele funerare, aparținând celor doi oficiali. Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților a confirmat că mormântul se află în necropola Mariette, în partea de nord a sitului Saqqara, și datează din perioada domniei faraonului Djedkare Isesi.

Echipa de cercetare a descris descoperirea drept una „remarcabilă și frumoasă”, atât prin valoarea sa istorică, cât și prin bogăția decorațiunilor. Printre cele mai importante elemente se află o arhitravă (partea orizontală a unei construcții, așezată deasupra unor coloane sau stâlpi, n.e.) de înaltă calitate și texte funerare adaptate statutului și funcțiilor ocupate de proprietarul mormântului. Însă ceea ce atrage în mod special atenția este conservarea scenelor și reliefurilor.

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Ce au descoperit arheologii într-un mormânt de acum 4.400 de ani din Egipt Ministerul de Turism şi Antichităţi Egipt

Scenele de pe pereții monumentului prezintă activități agricole și procesiuni în care sunt aduse ofrande. O parte dintre reprezentări și-au păstrat culorile originale, la aproximativ 4.400 de ani de la realizarea lor. Decorațiunile includ și reprezentări ale unor animale, printre care măgari. Pentru arheologi, aceste imagini nu au doar o valoare artistică. Ele oferă informații despre modul în care era organizată viața socială și administrativă în Egiptul antic, precum și despre practicile funerare ale perioadei.

Autoritățile egiptene consideră că descoperirea aduce date noi despre arhitectura, arta și viața administrativă din ultima parte a Dinastiei a V-a.

Mormântul oferă și o perspectivă asupra evoluției sociale a lui Yunmen

Potrivit cercetătorilor, acesta ar fi fost fiul unui oficial provincial și a ajuns ulterior să ocupe o poziție importantă în administrația centrală. Alegerea de a avea o capelă funerară proprie și de a împărți monumentul cu tatăl său poate reflecta ascensiunea sa socială. Astfel, monumentul nu este doar un loc de înmormântare, ci și o formă de reprezentare a statutului pe care Yunmen îl dobândise în timpul vieții.

Zona în care a fost găsit mormântul era cunoscută încă din cercetările efectuate de egiptologul francez Auguste Mariette în secolul al XIX-lea. Totuși, regiunea nu fusese până acum studiată și documentată în profunzime.

Ce au descoperit arheologii într-un mormânt de acum 4.400 de ani din Egipt Ministerul de Turism şi Antichităţi Egipt

Misiunea spaniolo-egipteană nu urmărea doar identificarea unor noi morminte. Cercetătorii încearcă să reconstruiască topografia necropolei Saqqara și să înțeleagă modul în care aceasta funcționa ca un spațiu în care oamenii trăiau, munceau și participau la ritualuri.

Hărțile și reconstituirea configurației zonei i-au condus pe arheologi către mastaba descoperită acum. Iar cercetările nu se opresc aici. Echipa a identificat indicii privind existența altor două monumente funerare în apropiere, care ar putea fi excavate în campaniile viitoare.

Valoarea mormântului nu constă doar în vechimea sa. Starea de conservare a decorațiunilor permite cercetătorilor să observe elemente ale artei și vieții cotidiene egiptene care au traversat mai mult de patru milenii. Scenele agricole, procesiunile cu ofrande și reprezentările animalelor oferă o imagine asupra societății din perioada Vechiului Regat, în timp ce cele două capele și textele funerare pot ajuta la înțelegerea statutului și relațiilor dintre persoanele îngropate aici.