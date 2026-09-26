Meta lansează un nou dispozitiv cu agentul lor AI, Muse. "Tamagotchi cu Inteligenţă Artificială"

Şeful Meta, Mark Zuckerberg, anunţă lansarea, pe final de an, a unui nou dispozitiv care să facă mai uşor accesul la agentul AI al companiei, Muse. Dispozitivul se numeşte Muse Charm şi arată ca un breloc cu ecran. "Omul de legătură" este un avatar customizabil care apare pe display şi preia comenzile vocale ale utilizatorului.

Noul Muse Charm este primit cu o sprânceană ridicată de o parte a publicului şi de unii critici, care spun că sarcinile pot fi îndeplinite şi de smartphone, iar dispozitivul este redundant. Tabăra susţinătorilor, pe de altă parte, transmite mesajul susţinut şi de companie: charm-ul este menit să facă mai uşoară interacţiunea dintre om şi AI, fără a mai trece prin procesul de a scoate telefonul din buzunar, de a-l debloca şi a scrie comenzile în aplicaţie.

Meta apasă acceleraţia în direcţia produselor AI cu interacţiune instant şi vrea ca agentul să poată face lucruri pentru tine, nu doar să îţi dea informaţii. De exemplu, pe viitor, ar putea să îţi cumpere un bilet de avion. Însă această interacţiune instantanee şi permanentă ridică semne de întrebare cu privire la intimitatea utilizatorului.

Forma dispozitivului, faptul că poate fi purtat ca un breloc şi avatarul prezentat de Mark Zuckerberg duc toate cu gândul la popularul joc din anii '90, Tamagotchi, în care oamenii aveau drept "misiune" să aibă grijă de un mic animăluţ.

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Deşi se vorbeşte de o dată aproximativă a lansării în decembrie 2026, încă nu se ştiu specificaţii legate de baterie ori preţ.

Alte dispozitive de tip "wearable" lansate în epoca AI

În ultima vreme această nevoie de a comunica rapid cu un agent AI s-a tradus prin lansarea mai multor produse din "familia extinsă" a lui Muse Charm. De exemplu, compania Humane a lansat în 2023 o insignă numită AI Pin, care funcţiona ca un mic computer prins magnetic de haine. Avea microfoane şi difuzor, cameră, conectivitate celulară şi putea primi comenzi vocale, dar şi un mic proiector laser care putea afişa informaţii în palma ta. În spate, un agent AI pentru diverse informaţii, traduceri, mesaje sau te miri ce. Produsul n-a prins la public aşa cum se aşteptau cei de la Humane, iar serviciul cloud a fost închis în februarie 2025.

Alte exemple sunt Rabbit R1 (un dispozitiv ca un walkie-talkie) şi Friend Pendant (un pandantiv cu agent AI, menit să funcţioneze ca un companion pentru utilizatori, un fel de prieten virtual la îndemână).

Zuckerberg face un pariu în această direcţie, într-o industrie a "wearables" impulsionată şi de fenomenul Labubu, aşa cum jurnaliştii Techcrunch au scris aici. Pe de altă parte, este un pariu riscant, în epoca în care Gen Z caută tot mai mult tehnologie retro şi se întoarce inclusiv la căştile cu fir, după cum se arată în acelaşi articol citat.