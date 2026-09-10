Maşinile pline de tehnologie ştiu mai multe secrete despre şoferi decât cred aceştia. Unde merg, cu cine, ce persoane îi sună cel mai des şi care sunt cafenelele preferate. Informaţii care devin instrumente de marketing. Aşa ajung şoferii să se mire de ce le apar reclame exact la băuturile şi destinaţiile de vacanţă preferate sau de unde ştie internetul ce aparatură electrocasnică vor să cumpere.

Experţii în securitate cibernetică avertizează: şoferii pot plăti confortul cu acces la informaţii pe care ar vrea să le ţină doar pentru ei. De la înălţime şi greutate până la tabieturi.

"O mașină modernă o putem compara cu un smartphone. Poate că dimineață, când noi ne ducem la mașină, automat să ne recomande rutina zilnică. Adică primul drum spre cafea sau primul drum spre locul de muncă. Practic, ne colectează și obiceiurile", a explicat George Şinca, expert în securitate cibernatică.

Aceste date pleacă uneori din computerul de bord spre companiile auto.

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"Producătorii auto dezvoltă constant tehnologii care fac mașinile mai sigure, mai inteligente și oferă o experiență personalizată la volan. De la setările de confort și preferințele multimedia la navigație și tehnologii de asistență", a declarat Alexandra Gherghuş, de la o reprezentanţă auto.

Producătorii auto colectează date despre stilul de conducere, traseele parcurse frecvent și orarul deplasărilor. Informații despre telefonul conectat la sistemul handsfree al maşinii și apelurile primite sau efectuate. Toate acestea conturează profilul șoferului.

Modelele cele mai noi au inclusiv o cameră în zona volanului cu ajutorul căreia monitorizează nivelul de oboseală al șoferului, dar și atenția la drum. În cazul în care algoritmul mașinii decide că șoferul nu este în stare să continue drumul, va apărea o notificare pe bord și ni se va recomanda să tragem pe dreapta.

"Ne poate colecta inclusiv, din tonalitatea vocii, modul în care noi ne regăsim. Suntem sub stres, suntem obosiți. Sunt foarte multe mașini, în acest moment, care ne monitorizează ochii. Și atunci când identifică semnalele de cum că ai fi obosit sau că ai adormit la volan, sunt autoturisme care de la sine putere trag mașina pe dreapta", a declarat George Şinca, expert în securitate cibernatică.

Un raport al Uniunii Europene arată că o mașină inteligentă poate colecta, în medie, 25 de gigabytes de date pe oră. Echivalentul a 5, 6 filme la rezoluţie 4K.