Anthropic și-a făcut în secret un laborator biologic. Pariază pe AI pentru dezvoltarea de medicamente

Anthropic și-a construit discret un laborator biologic în San Francisco, ca să treacă de la simulări pe computer la experimente reale, dezvăluie Reuters. Compania, care a lansat recent un apel la încetinirea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale, pariază pe AI pentru dezvoltarea de medicamente şi vrea ca sistemul său Claude să poată coordona roboți în timp ce fac experimente în laborator. Cu toate acestea, nu ar intenționa deocamdată să intre în concurență directă cu producătorii de medicamente.

Una dintre cele mai mari și mai valoroase companii americane de inteligență artificială își extinde ambițiile către industria medicamentelor.

În timp ce întreaga planetă dezbate pericolul inteligenței artificiale, Anthropic și-a deschis tacit în zona San Francisco Bay un "wet lab", adică un laborator în care se desfășoară experimente, au declarat două surse pentru Reuters.

Compania a anunțat încă din iunie că îşi propune să găsească tratamente pentru boli rare și că activitatea sa în biologie a depășit etapa evaluărilor "in silico", adică realizate pe computer.

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Eric Kauderer-Abrams, șeful diviziei pentru științele vieții din cadrul Anthropic, a confirmat existența laboratorului într-un interviu acordat în această săptămână. Un purtător de cuvânt a precizat ulterior că laboratorul nu a fost creat în mod specific pentru descoperirea de medicamente, fără a detalia.

Una dintre ambițiile companiei este să găsească tratamente pentru boli pe care industria farmaceutică le ignoră. Şi vrea să facă asta înainte ca angajații și publicul să-și piardă încrederea în AI din cauza efectelor negative pe care le-ar putea avea, adică pierderea joburilor sau riscul existenţial pentru umanitate.

Succesul în acest domeniu este un pariu riscant. Majoritatea medicamentelor nu reușesc să treacă de testele clinice, amintește Reuters.

Pentru CEO-ul Dario Amodei, implicațiile sunt și personale. Tatăl său a murit din cauza unei boli cu doar câțiva ani înainte de apariția unui tratament care i-ar fi putut salva viața.

"Misiunea companiei este să dezvolte o inteligență artificială puternică într-un mod care să aducă beneficii lumii. De departe, vedem cea mai mare oportunitate în științele vieții, iar asta motivează tot ceea ce facem", a spus Kauderer-Abrams.

Urmând exemplul altor companii de biotehnologie, Anthropic investește și în automatizare fizică, au declarat două surse, sub protecția anonimatului.

Claude ar putea coordona roboți care fac experimente științifice

Compania vrea să testeze dacă AI-ul Claude poate să coordoneze roboți pentru efectuarea de experimente științifice cu intervenție umană limitată. Asta nu înseamnă că supravegherea și implicarea oamenilor nu sunt esențiale pentru siguranță, a ținut compania să precizeze.

Planurile de a introduce într-un laborator biologic o tehnologie care evoluează rapid vin într-un moment neobișnuit pentru companie.

În ultimele două săptămâni, mai mulți cercetători ai săi au avertizat că AI-ul ar putea provoca dispariția omenirii.

Într-un raport publicat pe 10 septembrie, compania a anunțat că a blocat tentative ca sistemele sale să fie folosite pentru dezvoltarea armelor biologice. Afirmația a fost primită cu scepticism de unii experți.

Într-un eseu publicat weekendul trecut, Amodei a cerut încetinirea ritmului de dezvoltare şi un control mai strict al domeniului, de teama că un viitor sistem AI mai dezvoltat ar putea provoca pagube catastrofale.

Anthropic ar putea fi evaluată la 2 trilioane de $ dacă va fi listată la bursă

Este important de precizat contextul. Anthropic se pregătește de listarea la bursă. Compania ar putea fi astfel evaluată la 2 trilioane de dolari, adică 2000 de miliarde. Asta i-ar aduce noi fonduri pentru dezvoltarea AI.

În ultima perioadă, Anthropic și-a extins achizițiile și operațiunile, vizând domenii pe care companiile tradiționale nu le consideră suficient de atractive financiar.

Compania a lansat un software numit Claude Science, l-a adus în consiliul de administrație pe Vas Narasimhan, CEO-ul Novartis, și a cumpărat startup-ul Coefficient Bio cu 400 de milioane de dolari, pentru a dezvolta instrumente legate de cercetarea medicamentelor.

Științele vieții reprezintă unul dintre cele mai importante domenii de investiții ale Anthropic, atât în privința numărului de angajați, cât și a resurselor, a confirmat compania.

Ținta: boli considerate până acum prea greu de tratat

Ținta ar fi bolile considerate "imposibil de tratat", deși nu este clar ce boli vizează concret Anthropic și nici în ce stadiu se află proiectele sale.

Kauderer-Abrams consideră că AI-ul ar putea accelera dezvoltarea de tratamente pentru afecțiuni considerate până acum prea greu de tratat cu medicamente.

Tehnologia ar putea accelera, de pildă, descoperirea de anticorpi concepuți să atace două sau trei ținte biologice simultan.

Însă ar putea dura ani până ca un medicament să ajungă pe piață, deoarece trebuie testat în studii pe oameni.

De exemplu, Isomorphic Labs, divizia de medicamente a companiei rivale Alphabet, lucrează de ani de zile pentru a ajunge la etapa studiilor clinice și și-a amânat obiectivul până la sfârșitul anului 2026.

Anthropic nu vrea deocamdată să concureze direct pe piața medicamentelor

În cadrul planurilor de automatizare a laboratoarelor, Anthropic a lansat în august Model Hardware Standard, care ajută sistemele AI să opereze echipamente. Este deja furnizat, alături de alte servicii și instrumente AI, unor mari companii farmaceutice, precum Genentech, Bristol Myers Squibb și Novo Nordisk.

Totuşi Anthropic spune că nu va concura direct pe piața medicamentelor. Încearcă să evite astfel un conflict de interese cu marile companii farmaceutice cărora le furnizează tehnologie AI. Acestea se tem că Anthropic ar putea învăța din programele lor de dezvoltare de medicamente, chiar dacă, teoretic, datele nu ar trebui să fie accesibile companiei.

"Nu concurăm cu firmele farmaceutice și de biotehnologie al căror model de afaceri este să aducă medicamente pe piață", a transmis oficialul Anthropic.