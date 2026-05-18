Mii de angajaţi Meta aşteaptă o "baie de sânge", pe fondul concedierilor anunţate de companie

Aproape 80.000 de angajați ai companiei Meta se îndreaptă spre o săptămână sumbră, gigantul tehnologic anunțând că își va reduce forța de muncă la nivel global cu 10%, concediind aproape 8.000 de persoane în total, pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale crește.

"Am tendința să plâng la duș. Pot spune că atunci când sunt la birou, am o față mai curajoasă", a declarat anonim un angajat din Bay Area, care lucrează pentru compania CEO-ului Mark Zuckerberg de mai bine de un deceniu, coform San Francisco Standard, citat de New York Post.

"Cu siguranță petrec o bună parte din acest timp într-un fel de descurajat undeva prin casă."

Angajatul a remarcat că locul de muncă este "haos", deoarece compania se pregătește să concedieze mii de angajaţi în ceea ce se așteaptă să fie o baie de sânge de miercuri dimineață - aproape 500 dintre aceste locuri de muncă sunt în sectorul tehnologic concentrat din Bay Area.

Reducerea mai amplă a locurilor de muncă în domeniul tehnologiei este denumită "apocalipsa locurilor de muncă legate de inteligența artificială".

"În general, sunt nemulțumit de conducere și furios", a declarat angajatul cu vechime pentru site-ul de știri. "Nu am fost niciodată mai anxios și stresat ca acum la un loc de muncă."

Una dintre cele mai dure realități pentru angajați este faptul că nu află că au fost concediați până când nu se întâmplă efectiv.

"Dacă sunt concediat, voi afla printr-un e-mail trimis la ora 07:00 pe adresa mea de e-mail personală. Până când voi primi acel e-mail, voi fi pierdut deja accesul la toate conturile mele de serviciu și la tot ce este intern", a remarcat angajatul. "Așadar, dacă sunt afectat, nu voi avea nicio modalitate de a afla cine altcineva a fost, în afară de a intra pe LinkedIn."

Angajații au trebuit să fie creativi pentru a-și da seama ce se întâmplă, având în vedere lipsa de transparență cu privire la concedieri.

Angajatul anonim, un inginer, a creat odată un instrument de calcul tabelar pentru a urmări starea concedierilor angajaților - o resursă pe care o păstrează încă în mod privat.

Aceștia au descris procesul de concediere al Meta ca fiind impersonal, menționând că angajații află adesea că cineva a fost concediat doar după ce le verifică profilul intern și îl văd marcat ca "dezactivat".

Angajatul a spus că a lucra la Meta sau în industria tehnologică este un compromis, iar baia de sânge a fost dificilă.

"Sunt sfâșiat. A lucra aici nu este ușor", au declarat ei pentru site-ul din San Francisco. "Durerea de a lucra aici nu este foarte bine înțeleasă. Este vorba despre acest calcul amplu al costului vieții în Bay Area și al sacrificiilor personale pe care ești dispus să le faci și al celor pe care ești dispus să le faci pentru bani."

