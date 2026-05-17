Sondaj CURS: 56% dintre români vor alegeri anticipate. AUR, pe primul loc în intenția de vot

Un nou sondaj de opinie realizat de CURS arată că majoritatea românilor consideră necesare alegeri anticipate, într-un context în care scena politică este marcată de instabilitate și schimbări de preferințe electorale. Totodată, intenția de vot indică o competiție strânsă între principalele partide, cu AUR în fruntea clasamentului, urmat de PSD, PNL și USR. Rezultatele sugerează și o orientare predominant conservatoare a electoratului, pe fondul nemulțumirilor sociale și economice.

de Nicu Tatu

la 17.05.2026 , 19:18
Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR, urmat de PSD, PNL, USR şi UDMR, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 1-14 mai 2026 şi publicat duminică.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.664 de respondenţi, populaţie adultă rezidentă din România, prin interviuri faţă-în-faţă, la domiciliul respondenţilor, marja de eroare maximă fiind de +/-2,4% la un nivel de încredere de 95%.

Conform sondajului, România are nevoie de alegeri anticipate, consideră 56% dintre respondenţi, iar 41% dintre intervievaţi se opun unei astfel de soluţii, rezultatul indicând "existenţa unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configuraţii politice".

În privinţa intenţiei de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar situa AUR, cu 32% din voturi, urmat de PSD (24%), PNL (20%), USR (10%), UDMR (5%), PNRR-Piedone (4%), SOS România (3%), iar categoria "Altul" la 2%.

"Rezultatele indică o competiţie relativ stabilă între principalele partide, cu AUR în poziţie de lider şi cu o diferenţă clară faţă de restul competitorilor", arată sursa citată.

Din punct de vedere ideologic, cercetarea arată că electoratul are o orientare predominant conservatoare.

"Electoratul se defineşte predominant conservator. Din punct de vedere ideologic, cei mai mulţi respondenţi afirmă că se simt apropiaţi de zona creştin-democrată (29%) şi de cea naţionalistă (24%). 16% se definesc ca social-democraţi, 12% ca liberali, iar 10% se apropie de progresism. Datele indică o orientare predominant conservatoare a electoratului român, într-un context marcat de insecuritate economică şi instabilitate politică", explică realizatorii sondajului.

