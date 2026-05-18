Criza politică rămâne fără soluţie după prima rundă oficială de consultări la Cotroceni. PNL şi USR exclud orice variantă de guvernare alături de PSD. În timp ce social-democraţii nu acceptă un guvern condus tot de Ilie Bolojan. Doar AUR îşi asumă fără rezerve guvernarea, o idee pe care Nicuşor Dan a spus în mod repetat că NU o ia în calcul. În aceste condiţii, apare ca variantă de premier tehnorat economista FMI, Delia Velculescu, supranumită "Doamna de fier".

Liderii PSD au fost primii chemaţi la Cotroceni. Social democraţii şi-au prezentat "liniile roşii" în privinţa noului guvern. "Nu mai putem avea un Guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale. Astea sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis preşedintelui", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. A urmat întâlnirea cu liderii AUR. George Simion şi-a băut cafeaua în sala de consultări, apoi a fost îndrumat de o consileră să respecte protocolul de a se alinia alături de colegi pentru intrarea preşedintelui. Simion i-a prezentat şefului de stat o broşură cu soluţii economice, dar Nicuşor Dan a împins-o într-o parte. "Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm, aşadar, intrarea la guvernare şi scoaterea României din criză", a declarat George Simion, preşedintele AUR.

Cine e Delia Velculescu

Delegaţia PNL, condusă de premierul interimar Ilie Bolojan, a venit la Cotroceni cu o poziţie intransigentă. "Partidul Naţional Liberal nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi şi Partidul Social Democrat", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României. Acelaşi mesaj l-a avut şi grupul USR. "Dacă PSD găseşte o majoritate, noi vom intra în opoziţie", a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR. Trei întrebări a avut preşedintele pentru fiecare partid. Dacă pot forma o majoritate, ce premier propun şi ce program de guvernare au. Potrivit delegaţiei UDMR, întrebările vor rămâne fără răspuns în următoarea perioadă. "Eu am spus că văd o majoritate la a doua încercare, la prima încercare s-ar putea să nu existe. Nici nu se poate exclude că la un moment dat în România se ajunge la alegeri anticipate, dar nu asta ar fi soluţia", a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Surse politice spun că un scenariu luat în calcul de Nicuşor Dan este desemnarea economistei Delia Velculescu în funcţia de premier tehnocrat. Supranumită "doamna de fier", Delia Velculescu este raportor FMI cu peste 20 de ani de experienţă. În 2015 a condus echipa Fondului Monetar care a negociat cu Grecia în toiul crizei financiare, iar în prezent este şefa misiunii FMI în Africa de Sud. Numele ei a mai fost vehiculat ca variantă de premier şi înainte de desemnarea lui Ilie Bolojan, anul trecut. Delia Velculescu are un doctorat în economie, în Statele Unite şi este căsătorită cu Victor Velculescu, unul dintre cei mai mari cercetători la nivel mondial în domeniul oncologiei. Varianta "tehnocrată" nu este privită cu ochi buni de partide.

"Nu vom susţine un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României. "Soluţia nu poate să fie decât una politică şi acesta este motivul de ce nu vom putea susţine un guvern tehnocrat", a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR. "Nu o cunoaştem pe doamna respectivă, eu cel puţin nu am auzit despre doamna. Există şi varianta unui premier tehnocrat, dar nu orice fel de variantă", a declarat Olguţa Vasilescu, primarul PSD al Craiovei. Negocierile purtate la Palatul Cotroceni au rămas fără o soluţie de compromis, iar refacerea coaliţiei pro-europene pare a fi deja o misiune imposibilă pentru preşedintele Nicuşor Dan. În acest context rămâne pe masă ideea unui premier tehnocrat. O altă opţiune ar fi un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu. În formula PSD, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale. Altfel, dacă social-democraţii nu vor găsi o majoritate pentru acest guvern, atunci Ilie Bolojan şi-ar putea asuma din nou şefia guvernului într-un cabinet minoritar format din PNL, USR şi UDMR.

La consultările de azi au venit şi reprezentanţii POT şi SOS România. Diana Şoşoacă a jucat în propria scenetă la Palat. Diana Sosoaca i-a cerut preşedintelui să demisioneze. Iar la plecarea de la Cotroceni a bătut clopotul bisericii din incinta palatului. La finalul consultărilor, Nicuşor Dan a făcut apel la partide să fie responsabile şi să prezinte la următoarele întâlniri o formulă de guvernare care să aibă o majoritate pro-occidentală în parlament.

