Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță noi reguli menite să protejeze copiii de mecanismele "dependente" folosite de marile platforme sociale precum TikTok, Meta sau X, relatează Reuters.

UE ar putea să interzică de la vară accesul copiilor sub 15-16 ani pe rețelele sociale - Sursa: Profimedia

Într-un discurs susținut la Copenhaga, Ursula von der Leyen a avertizat că efectele negative ale rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților se amplifică rapid. Ea a enumerat probleme precum lipsa somnului, depresia, anxietatea, comportamentele compulsive, hărțuirea online, exploatarea minorilor și chiar riscul de suicid, protrivit Reuters.

"Aceste riscuri sunt realitatea lumii digitale. Nu sunt accidente. Sunt rezultatul unor modele de afaceri care tratează atenția copiilor noștri ca pe o marfă", a declarat Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană pregătește acum un nou act legislativ, Digital Fairness Act, care ar urma să fie prezentat până la finalul anului. Potrivit Ursulei von der Leyen, regulamentul va viza direct "practicile de design dependente și dăunătoare" folosite de platformele sociale pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp.

Printre măsurile analizate se numără limitarea funcțiilor precum scrolling-ul infinit, redarea automată a videoclipurilor și notificările push. În plus, Comisia Europeană ia în calcul stabilirea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale.

"Întrebarea nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la rețelele sociale. Întrebarea este dacă rețelele sociale ar trebui să aibă acces la tineri", a spus Ursula von der Leyen.

Oficialul european a precizat că o eventuală propunere privind vârsta minimă de acces ar putea fi prezentată chiar din această vară, după consultarea unui grup de experți.

Noile reguli vor completa și extinde prevederile deja existente din Digital Services Act, legislația europeană care obligă marile platforme online să combată mai eficient conținutul ilegal și nociv.

În prezent, Comisia Europeană investighează deja TikTok, Meta, inclusiv platformele Instagram și Facebook, precum și X.

"Luăm măsuri împotriva TikTok din cauza designului său care creează dependență - scrolling infinit, autoplay și notificări constante. Același lucru se aplică și Meta, deoarece considerăm că Instagram și Facebook nu își aplică în mod real limita minimă de vârstă de 13 ani", a explicat von der Leyen.

Comisia Europeană a deschis recent și o procedură împotriva platformei X, în legătură cu utilizarea instrumentului de inteligență artificială Grok pentru generarea de imagini sexualizate cu femei și copii.

Denisa Vladislav

