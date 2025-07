Andrada nu-şi mai imaginează rutina sa zilnică fără smartwatch. O ajută să se organizeze mai bine şi să facă mai multă mişcare.

"Prima dată am luat pentru alergări, pentru a monitoriza kilometrii alergaţi şi pulsul. Iar la sală în folosesc pentru totalul caloric, durata exerciţiilor. Văd orele de somn, când sunt obosită", spune Andrada, utilizatoare de ceas inteligent.

Şi pentru Mihai ceasul inteligent a devenit accesoriu obligatoriu.

"Mă ajută să-mi văd mai bine pauzele între serii. Simt că m-a făcut să fiu mai precis în legătură cu trackingul datelor: în legătură cu timpul, pulsul", spune Mihai, utilizator de ceas inteligent.

Pentru antrenorii personali, smartwatchul este un real ajutor. Pot cunoaşte mai uşor starea de sănătate a clieţilor, dar şi eficienţa antrenamentelor pe care le creează pentru ei.

"Smartwatch-ul este un mic asistent de la încheietura ta. În antrenamente, bineînţeles că ne-ar ajuta ca subiectul care exectută nişte exerciţii, să îi putem afla ritmul cardiac, astfel încât să nu intre într-un supraantrenament, să nu se suprasolicite. Ne ajută şi la monitorizarea kilocaloriilor dacă avem un obiectiv de scădere în greutate", spune Vlad Constantin, antrenor personal.

În magazine se găsesc zeci de modele şi accesorii

Preţurile diferă în funcţie de ce aşteptări avem de la un astfel de dispozitiv.

"Majoritatea clienţilor caută monitorizarea sănătăţii şi a fitnessului, de exemplu paşi, somn, alergare. Mai caută design şi autonomie. Majoritatea ceasurilor smart se învârt în jurul sumei de 800 -1200 de lei", spune Robert Dima, şef de raion magazin de electronice.

Sunt tot mai mulţi români care au ajuns la doctor după un scurt consult pe ceas.

"În momentul în care pacientul simte că are palpitaţii, simte o artimie, simte că inima bate anormal, cu ajutorul smart watchului se poate înregistra un traseu electrocardiogramă în 30 de secunde. Am cel puţin 4 pacienţi la care am identificat o aritmie gravă, pe care nu am găsit-o într-un interval foarte lung de timp", spune Claudiu Stoicescu, medic cardiolog.

Specialiştii ne recomandă să nu înlocuim totuşi vizita la medic cu monitorizarea pe ceas. Este esenţial pentru a obţine un diagnostic corect.

