ChatGPT ar putea avea reclame. Codul din versiunea beta sugerează schimbări importante

Versiunea beta a aplicației ChatGPT lasă să se întrevadă o schimbare importantă: OpenAI ar putea introduce în curând reclame în chatbot, potrivit unor fragmente de cod care sugerează planuri de monetizare, conform News.ro.

Printre referirile care sugerează că ChatGPT va avea reclame în curând se numără "ads feature", "search ad" şi "bazaar content".

Descoperirea acestor referiri în codul aplicaţiei vine după ce, în urmă cu o lună, The Information scria că OpenAI are în plan introducerea reclamelor în ChatGPT, targetate pe baza istoricului de comunicare al utilizatorilor.

Şeful companiei, Sam Altman, a vorbit de mai multe ori despre posibilitatea monetizării pe bază de reclame a celui mai popular chatbot. Acesta s-a arătat iniţial împotriva reclamelor, dar pe măsură ce investiţiile companiei în infrastructură au crescut, discursul lui Altman s-a schimbat şi a devenit mai favorabil introducerii reclamelor.

ChatGPT a împlinit recent trei ani de când există, fiind lansat pe 30 noiembrie 2022.

