Într-o lume în care smartphone-urile ne ajută să găsim informaţii, rute şi să reţinem numere de telefon, memoria scade. Profesorii au observat că mulţi tineri pierd abilităţi de bază, cum ar fi orientarea în spaţiu, iar un ceas clasic îi pune puţin în dificultate. Psihologii numesc fenomenul amnezie digitală.

Iulia Pop

17.11.2025, 20:33

E timpul să facem un experiment care, teoretic, ar trebui să meargă ceas. La propriu. Am aici un ceas simplu, iar întrebarea e câți dintre noi mai știm să îl citim rapid? Specialiștii spun că ne bazăm prea mult pe tehnologie și am pierdut abilități de bază: nu mai știm să citim ora, nu ne mai putem orienta fără GPS și nu mai reținem numere de telefon. Practic memoria noastră a fost... externalizată.

Smartphone-ul nu au scos din reflexul unora doar ceasul clasic

Smartphone-ul nu au scos din reflexul unora doar ceasul clasic. De când cu GPS-ul, orientarea pe hartă este misiune imposibilă câteodată, iar numerele de telefon stau în agenda mobilului, nu şi în memoria oamenilor. "De obicei îmi car carnetul de elev după mine și acolo am numărul mamei și pot să o sun de pe telefonul altcuiva", spune o tânără. "Toate astea au un nume și se numesc amnezie digital, iar pe termen lung ne afectează dezvoltarea neuronală, comportamentală, emoțională", a declarat Vanesa Serac, psihoterapeut.

Profesorii văd cel mai bine efectele tehnologiei asupra tinerilor. "La copii cel mai mult se observă la memoria de scurtă durată. Dacă nu am avea internet, cumva ne pierdem niște abilități necesare supraviețuirii", a declarat Florina Grecu, profesor de Limba și Literatura Română. "Să ne exersăm memoria zilnic, să nu mai căutăm instant orice informație, pentru că poate o știm, dar din comoditate o căutăm pe telefon, să ne conectăm unii cu ceilalți și să facem câte o pauză digitală", a declarat Vanesa Serac, psihoterapeut.

La final, concluzia e simplă. Poate că este momentul să fim atenți și la lucrurile care altă dată păreau elementare. Așa că data viitoare când vedeți un ceas de genul acesta, nu-l ignorați și încercați să-l citiți. Un exercițiu simplu de memorie și de supraviețuire în lumea asta digitală.

