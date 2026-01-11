Gadget pentru dependenții de rețele sociale. Cât costă și cum funcționează

În vremea TikTok, Instagram și notificări care apar la fiecare minut, mulți oameni descoperă cât timp pierd pe telefon fără să își dea seama. În Statele Unite, un nou dispozitiv simplu, numit Brick, începe să fie lăudat ca soluție pentru cei care simt că nu își mai pot controla obiceiul de a derula.

Un editor Business Insider a testat gadgetul timp de câteva săptămâni și spune că este singurul lucru care a redus vizibil timpul petrecut pe ecran. Brick costă 59 de dolari și nu este o aplicație obișnuită, ci un mic obiect fizic care blochează temporar accesul la aplicațiile care provoacă dependență, potrivit BI.

Brick arată ca un mic pătrat de plastic, imprimat 3D. Are aproximativ cinci centimetri latura și funcționează ca un fel de cheie externă. După ce utilizatorul instalează aplicația dedicată și își creează un cont, telefonul trebuie atins de acest pătrat, iar în momentul acela Brick poate bloca accesul la aplicațiile selectate, de la TikTok și Instagram până la Facebook sau X, potrivit Mediafax.

Diferența importantă față de setările obișnuite de pe telefon este că acele aplicații rămân blocate chiar dacă utilizatorul încearcă să ocolească restricția. Singura modalitate de a le debloca este ca telefonul să fie atins din nou de Brick. Utilizatorii pot crea mai multe moduri, în funcție de activități, de exemplu un profil pentru muncă, unul pentru studiu sau unul pentru somn.

Articolul continuă după reclamă

Jurnalista care a testat dispozitivul spune că, în prima zi, a descoperit cât de des își ridica telefonul fără să se gândească. De fiecare dată când încerca să intre pe Instagram sau TikTok, apărea un mesaj care o anunța că aplicația este blocată. Pentru a nu ceda tentației, lăsa Brick într-o cameră diferită și continua programul fără întreruperi. Rezultatele au apărut rapid. În orele de lucru aproape că nu mai atingea telefonul, s-a simțit mai concentrată și mai puțin obosită la finalul zilei datorită absenței notificărilor. Chiar și în weekend, când nu activa Brick, observa că intra mult mai rar pe rețelele sociale.

Deși dispozitivul nu promite miracole, experiența arată că mulți oameni au nevoie de o barieră suplimentară pentru a opri automatismul de a deschide telefonul. Brick este gândit exact pentru asta. Cei care îl folosesc spun că diferența este că decizia de a intra din nou pe social media necesită un gest fizic conștient, nu o simplă apăsare de ecran.

Într-o perioadă în care dependența de telefon afectează somnul, atenția, productivitatea și chiar sănătatea mintală, apariția unor unelte atât de simple poate deveni o tendință globală. Și nu este greu de imaginat că cererea pentru astfel de gadgeturi va ajunge curând și în Europa, inclusiv în România, unde utilizatorii petrec zilnic ore întregi pe social media.

Pentru unii poate părea exagerat să fie nevoie de un dispozitiv separat pentru a bloca aplicațiile, dar pentru cei care au încercat fără succes toate setările din telefon, Brick pare să fie exact genul de ajutor de care au nevoie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰