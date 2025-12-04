Alegerile prezidențiale din primăvara lui 2025 au influențat semnificativ interesul românilor în mediul online. În topul căutărilor pe Google din acest an se regăsesc atât Nicușor Dan, președintele ales, cât și contracandidatul său din turul al doilea, George Simion, alături de subiecte precum prezența la vot. Alte teme intens căutate au fost jucăria Labubu, filmul "Nosferatu", rețeta de drob de miel, dieta Cerin și întrebarea "Cum arată buletinul de vot", informează News.ro.

Ce au căutat cel mai des românii pe Google în 2025: de la alegeri și moartea lui Iliescu, la păpușa Labubu

Alegerile prezidenţiale din primăvară au avut un impact major asupra căutărilor românilor în 2025. Nicuşor Dan, preşedintele ales, dar şi contracandidatul său din finala prezidenţială, George Simion, precum şi prezenţa la vot sunt în top 10 al căutărilor românilor pe Google în 2025.

Trecerea în nefiinţă a unor persoane publice a fost alt declanşator a unor vârfuri de căutări. Moartea lui Ion Iliescu, fost preşedinte al României şi personaj politic important al deceniilor post-comuniste, a fostului Papă Francisc sau asasinarea lui Charlie Kirk, personalitate media şi activist politic conservator din Statele Unite, au dus la un interes ridicat în căutările pe Google în ţara noastră. Topul celor mai populare căutări ale românilor în 2025 este completat de momente precum meciul dintre FSCB şi PAOK Salonic, emisiunea Insula iubirii sau lansarea noului iPhone.

Labubu, o jucărie de pluş populară în toată lumea şi generatoare de controverse a generat un trend în căutările românilor pe Google în 2025. Nu a fost singura jucărie "trendy" de anul acesta în România: kendama a înregistrat o creştere foarte mare în căutări, chiar dacă nu a intrat în top 10. La categoria "Filme", Nosferatu este cel mai popular în căutările pe Google în 2025. Singurul film românesc din top 10 de anul acesta este "Cravata galbenă", pe locul 3. În materie de seriale, "Squid Game" a fost cel mai popular în căutările românilor pe Google.

Între târgurile de Crăciun cu cele mai importante creşteri în căutări anul acesta sunt cele din străinătate - Viena şi Budapesta, care le depăşesc pe cele mai populare din România - Bucureşti şi Craiova. Între reţelele cele mai populare în căutările pe Google în 2025 se remarcă cele legate tradiţional de sărbătoarea Paştelui: drob, friptură de miel şi pască.

"Cum se alege Papa" sau "Cum a votat diaspora" au întrebat românii pe Google, în ton cu evenimentele anului 2025. Controversele şi fascinaţia din jurul păpuşii Labubu i-au determinat pe români să întrebe pe Google: "Cum arată Labubu". În materie de "Idei", românii au căutat "idei de tatuaje bărbaţi", de "ciorbă" sau chiar „idei de afaceri la ţară”. Educaţia în domeniul inteligenţei artificiale a fost între preocupările românilor în 2025: a existat un interes ridicat în căutările pe Google pentru "olimpiada de inteligenţă artificială" şi "curs inteligenţă artificială".

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste "trending": căutări care au înregistrat o creştere susţinută faţă de 2024, pe o perioadă semnificativă de timp. Listele "trending" sunt diferite de listele celor mai căutaţi termeni (expresii/cuvinte ordonate după volume absolute de căutare pe Google şi care tind să se schimbe foarte puţin de la an la an). Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025. Iată mai jos listele de anul acesta:

Căutări populare

1. Nicuşor Dan

2. Ion Iliescu

3. George Simion

4. iPhone 17

5. Charlie Kirk

6. Prezenţă vot

7. Insula Iubirii 2025

8. FCSB PAOK

9. Labubu

10. Papa Francisc

Filme

1. „Nosferatu”

2. „Anora”

3. „Cravata galbenă”

4. „Minecraft Movie”

5. „Culpa Nuestra”

6. „The Gorge”

7. „Babygirl”

8. „Frankenstein”

9. „Snow White”

10. „Thunderbolts”

Seriale

1. „Squid Game”

2. „Adolescence”

3. „Ginny and Georgia”

4. „From”

5. „Wednesday Season 2”

6. „The Summer I Turned Pretty”

7. „Aziz”

8. „The Last of Us Season 2”

9. „Dexter Resurrection”

10. „American Primeval”

Inteligenţa artificială

1. Olimpiada de inteligenţă artificială

2. Inteligenţă artificială gratis

3. Inteligenţă artificială online

4. Inteligenţă artificială Google

5. Inteligenţă artificială China

6. Ce este inteligenţa artificială

7. Inteligenţă artificială pe telefon

8. Curs inteligenţă artificială

9. Inteligenţă artificială pentru mentenanţă echipamente

10. Inteligenţă artificială poze

Oameni

1. Nicuşor Dan

2. George Simion

3. Călin Georgescu

4. Bianca Censori

5. Laura Vicol

6. Mihaela Rădulescu

7. Sebastian Stan

8. Melania Trump

9. Ilie Bolojan

10. Crin Antonescu

Crăciun

1. Târg de Crăciun Viena 2025

2. Târg de Crăciun Budapesta 2025

3. Târg de Crăciun Bucureşti 2025

4. Târg de Crăciun Craiova 2025

5. Vacanţă de Crăciun 2025

6. Crăciun rit vechi 2025

7. Târg de Crăciun Cluj 2025

8. Târg de Crăciun Sibiu 2025

9. Târg de Crăciun Braşov 2025

10. Renii lui Moş Crăciun

Diete

1. Dieta Cerin

2. Dieta Mara Bănică

3. Dieta Metabolică

4. Dieta Hashimoto

5. Dieta Moromete

6. Dieta cu ou fiert

7. Dieta Mayo

8. Dieta Uruguayană

9. Dieta cu banane

10. Dieta de rotaţie

Reţete

1. Drob de miel reţetă tradiţională

2. Ciocolată Dubai reţetă

3. Reţetă pască cu brânză

4. Reţetă drob de pui simplă

5. Drob de miel reţetă ardelenească

6. Miel la cuptor reţetă

7. Reţetă pască Jamila

8. Reţeta Mihaelei pască fără aluat

9. Reţetă drob de miel cu prapure

10. Reţetă chiftele de porc

Cum

1. Cum arată buletinul de vot

2. Cum se vopsesc ouăle

3. Cum a votat diaspora

4. Cum se alege Papa

5. Cum arată Labubu

6. Cum să creşti copii puternici mental

7. Cum va fi vremea de Paşte

8. Cum se face cozonacul

9. Cum trec la Hidroelectrica

10. Cum se desparte în silabe subiect

Idei

1. Idei mărţişoare copii

2. Idei de Valentines Day

3. Idei cină

4. Idei tatuaje bărbaţi

5. Idei de prânz

6. Idei cină rapidă

7. Idei de ciorbă

8. Idei de afaceri la ţară

9. Idei de desen

10. Idei pacheţel şcoală

Căutările anului 2025 sunt realizate pe mai multe categorii, urmărind să surprindă trenduri de căutare din România în anul care tocmai se încheie. Listele cuprind căutările „trending”, căutări care au înregistrat o creştere lunară de peste 10 ori în 2025 faţă de 2024. Perioada de referinţă este 1 ianuarie 2025 - 3 decembrie 2025. Ierarhizarea în fiecare listă este făcută după volumul căutărilor. Listele „trending” sunt diferite de cele cu cele mai căutate expresii/cuvinte pe Google, care cuprind volume absolute şi tind să se schimbe foarte puţin de la an la an. Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025.

Listele au fost create utilizând combinat mai multe servicii şi instrumente care ne oferă o imagine detaliată asupra trendurilor de căutare la nivel global şi regional. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public, care prezintă volumul de căutări pe diferite regiuni geografice, perioade de timp şi termeni utilizaţi. De asemenea, Google utilizează instrumente interne care permit analize complexe suplimentare. Mai mult, a fost eliminat spam-ul, căutările de navigare şi cele care se repetă. Listele au fost realizate pe baza cifrelor de trafic de pe adrese din România, care au realizat căutări pe google.com, computer personal sau mobil.

