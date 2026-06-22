Alertă de caniculă până miercuri seară. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu temperaturi maxime care vor urca până la 34 de grade, şi disconfort termic. Luni, 12 judeţe din Maramureş, nordul şi centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei sunt vizate de un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, în timp ce o atenţionare Cod galben de furtuni vizează 22 de judeţe din Banat, Crişana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-vestul Munteniei. În Bucureşti, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic resimţit va fi ridicat, dar cerul va avea înnorări şi noaptea este posibil să plouă slab.

Vreme la extreme în România: Val de caniculă şi furtuni în aproape jumătate din ţară. Arşiţă, până miercuri - Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de luni, de la ora 10.30, până miercuri, la ora 21.00, aceasta vizând vreme călduroasă şi disconfort termic.

Codul galben de caniculă, extins

Astfel, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat, mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul şi sudul ţării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 şi 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni şi în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul şi sudul ţării.

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Luni, între orele 12.00 şi 21.00, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic accentuat, pentru judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Botoşani, Iaşi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu şi în cea mai mare parte a judeţului Cluj.

Potrivit meteorologilor, luni, în Maramureş, nordul şi centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade.

Zonele lovite de furtuni

O altă atenţionare Cod galben va fi valabilă, luni, în acelaşi interval orar, dar se referă la instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ. Aceasta vizează judeţele Bihor, Sălaj, Cluj, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dolj, Olt şi parţial judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Buzău.

"În intervalul menţionat, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crişana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30...40 l/mp", a arătat ANM.

O altă atenţionare Cod galben, tot vizând instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, a fost emisă pentru marţi, între orele 12.00 şi 21.00. Aceasta va viza judeţele Maramureş, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Covasna şi zona de munte a judeţelor Suceava, Bistriţa-Năsăud, Neamţ, Mureş, Harghita, Bacău, Vrancea, Buzău, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad şi Timiş.

"În intervalul menţionat, în zona de munte, sudul Banatului, vestul şi nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30...40 l/mp", au transmis meteorologii. Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi, pe arii restrânse, şi în restul ţării.

Cum va fi vremea în Bucureşti

În zona municipiului Bucureşti, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va avea înnorări temporare, iar noaptea vor fi condiţii pentru ploi slabe de scurtă durată (în jurul a 3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

Marţi, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare seara, când va creşte probabilitatea pentru averse (2...5 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade.

Miercuri, vremea se va menţine călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi şi gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torenţiale (se vor acumula 5...10, izolat peste 15 l/mp), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40...45 km/h) şi posibil vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.