Salvamont Prahova avertizează că la altitudini de peste 1200 metri sunt strat de zăpadă, ceață, vânt puternic și temperaturi negative. Reprezentanții Salvamont le recomandă turiștilor să evite traseele de la mare înălțime din Bucegi, Ciucaș și Baiului.

"Iarna s-a instalat la munte! La altitudini de peste 1200 m, avem strat de zăpadă, ceață, vânt puternic, temperaturi negative și în timpul zilei. Nu recomandăm parcurgerea traseelor turistice montane de altitudine din Bucegi, Ciucas și Baiului", a transmis Salvamont pe Facebook.

De asemenea, turiștilor li se recomandă să verifice înainte de a pleca la drum dacă traseul pe care intenționează să-l parcurgă este declarat închis sau deschis în sezonul de iarnă.

Pe Transfăgărășan, azi-noapte a început să ningă ușor, iar din această dimineață deja peisajul este unul de iarnă. S-a așezat un strat subțire de zăpadă.

Avertizare de ninsori și viscol la munte

Până la ora 10.00, mai multe judeţe din sudul Moldovei, Estul Munteniei, Dobrogea şi zona Carpaților Meridionali sunt sub cod galben de ninsori, ploi şi vânt puternic. Totodată, vizibilitatea în trafic este redusă luni dimineaţă sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Suceava şi Timiş, din cauza ceţii.

De asemenea, până marți, la ora 10.00, este în vigoare o informare meteorologică. În intervalul menționat, în sudul, sud-estul și local în centrul țării va ploua, dar pe arii în general restrânse vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În Carpații Orientali și Meridionali, vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1000 m va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent. Se vor acumula cantități de 10...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Prognoza meteo pentru 11 noiembrie

Vremea va fi rece pentru aceastã datã în jumãtatea de sud a teritoriului, iar în rest valorile termice diurne se vor situa în jurul celor normale datei. Cerul va fi mai mult noros în regiunile extracarpatice şi temporar noros în restul zonelor. Temporar vor fi precipitaţii predominant sub formã de ploaie în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, local în Banat şi Dobrogea şi cu totul izolat în rest.

În Munţii Banatului şi în vestul Carpaţilor Meridionali, vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zãpadã (în general de pânã la 5 cm). În Oltenia şi sud-vestul Munteniei cantitãţile de precipitaţii vor fi de 10...15 l/mp. Vântul va prezenta intensificãri pe litoral unde vor fi rafale de 50...60 km/h, iar temporar şi în jumãtatea de est a Munteniei şi în partea continentalã a Dobrogei cu viteze de pânã la 35...45 km/h. Temperaturile maxime vor fi de la 4...5 grade în Oltenia şi nord-vestul Munteniei, pânã la 10...11 grade în Maramureş, nordul Transilvaniei şi sudul litoralului.

