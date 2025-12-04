Vremea de mâine 5 decembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 8 şi 15 grade
Vremea se mai încălzeşte, iar temperaturile se vor situa peste normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 8 şi 15 grade, iar cele minime între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 10 grade pe litoral. Iată prognoza meteo de mâine 5 decembrie.
La noapte, în regiunile extracarpatice nebulozitatea va persista şi pe alocuri vor fi ploi slabe sau burniţã. În celelalte zone cerul va fi variabil, cu înnorãri şi ploi slabe, local în Banat şi izolat în Crişana şi Transilvania. La altitudini mari, în Carpaţii Meridionali, vor fi precipitaţii slabe mixte. Vântul va prezenta intensificãri în sudul Banatului, cu viteze de 70...90 km/h; în zona înaltã din Munţii Banatului de peste 120 km/h, dar local şi în zona înaltã din vestul Carpaţilor Meridionali, unde temporar se vor depãşi 90...110 km/h. În restul ţãrii va sufla slab şi moderat, pe arii restrânse cu uşoare intensificãri, în general de 40...45 km/h, în sud, est şi centru. Temperaturile minime, cu mult peste mediile multianuale specifice acestei date, se vor situa între 0 şi 12 grade. Izolat va fi ceaţã.
Vremea de mâine 5 decembrie în ţară
Valorile termice se vor menţine peste normalul climatologic specific pentru prima decadã a lunii decembrie. În regiunile extracarpatice vremea va fi predominant închisã, cu nebulozitate persistentã pe tot parcursul intervalului, iar ploi slabe sau burniţã vor fi pe alocuri îndeosebi în a doua jumãtate a intervalului. În celelalte regiuni cerul va fi temporar noros şi va ploua trecãtor în Banat şi izolat în sudul Crişanei. În vestul Carpaţilor Meridionali, la altitudini mari, vor fi precipitaţii mixte. Izolat vor fi cantitãţi de apã de 10...20 l/mp în masivele din sud-vestul ţãrii. Vântul va prezenta intensificãri în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, în general, cu viteze de 40...55 km/h, iar pe parcursul zilei în sudul Banatului vor fi rafale de 60...70 km/h şi de peste 80...90 km/h în zonele de munte, dar mai ales în Munţii Banatului şi în vestul Carpaţilor Meridionali. În restul teritoriului va sufla slab şi moderat, pe arii restrânse cu unele intensificãri în Transilvania şi Moldova. Temperaturile maxime se vor situa în general între 8 şi 15 grade, iar cele minime între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 10 grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse, va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã la începutul intervalului, apoi va fi în creştere.
Vremea de mâine 5 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult noros, dar probabilitatea de ploaie se va menţine redusã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã, cu mult mai ridicatã decât în mod obişnuit la aceastã datã, va fi de 6...7 grade.
Vremea va fi predominant închisã, iar valorile termice se vor menţine peste normalul climatologic specific pentru aceastã datã. Trecãtor se va semnala burniţã sau ploaie slabã, iar vântul va avea intensificãri temporare, cu viteze la rafalã în general de 40...50 km/h. Temperatura maximã va fi de 10...11 grade, iar cea minimã va fi de 5...6 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã la începutul intervalului, apoi va fi în creştere.
În Cluj, vremea se încălzeşte, temperatura maximă va fi de 11 grade. Cerul va fi mai mult senin.
Vremea de mâine 5 decembrie la munte
Valorile termice se vor menţine peste normalul climatologic specific pentru prima decadã a lunii decembrie. Cerul va fi temporar noros şi local va ploua slab, iar în vestul Carpaţilor Meridionali, la altitudini mari, vor fi precipitaţii mixte. În masivele sud-vestice, izolat vor fi cantitãţi de apã de 10...20 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificãri mai ales în Munţii Banatului şi în vestul Carpaţilor Meridionali, unde se vor atinge viteze de peste 80...90 km/h.
