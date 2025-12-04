Vremea de mâine 5 decembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 8 şi 15 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 5 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros, dar probabilitatea de ploaie se va menţine redusã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã, cu mult mai ridicatã decât în mod obişnuit la aceastã datã, va fi de 6...7 grade.

Vremea va fi predominant închisã, iar valorile termice se vor menţine peste normalul climatologic specific pentru aceastã datã. Trecãtor se va semnala burniţã sau ploaie slabã, iar vântul va avea intensificãri temporare, cu viteze la rafalã în general de 40...50 km/h. Temperatura maximã va fi de 10...11 grade, iar cea minimã va fi de 5...6 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã la începutul intervalului, apoi va fi în creştere.

În Cluj, vremea se încălzeşte, temperatura maximă va fi de 11 grade. Cerul va fi mai mult senin.