Vremea de mâine 4 decembrie. Temperaturi, peste medie. Maxime şi de 15 grade

Temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei. Vor fi ploi slabe sau burniţă. Maximele zilei se vor încadra între 7 şi 15 grade, iar cele minime între 0 şi 12 grade.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 14:48
Vremea de mâine 4 decembrie. Temperaturi, peste medie. Maxime şi de 15 grade

La noapte, în regiunile extracarpatice înnorãrile vor fi în general persistente şi pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau burniţã. În vestul, nord-vestul şi centrul teritoriului cerul va fi temporar noros şi doar cu totul izolat va ploua slab, îndeosebi în prima parte a nopţii. La altitudini mari în Carpaţii Meridionali vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului şi în zona montanã înaltã cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile minime vor fi de la  -2...-1 grad, izolat în Transilvania, pânã spre 9...10 grade pe litoral. Va fi ceaţã, local în centrul ţãrii şi pe arii restrânse în sud şi est.

Vremea de mâine 4 decembrie în ţară 

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. În regiunile extracarpatice nebulozitatea va persista în cea mai mare parte a intervalului şi pe alocuri vor fi ploi slabe sau burniţã. În celelalte zone cerul va fi variabil, cu înnorãri şi ploi slabe pe parcursul nopţii, local în Banat şi izolat în Crişana. La altitudini mari în Carpaţii Meridionali vor fi precipitaţii slabe mixte. Vântul va prezenta intensificãri în sudul Banatului cu viteze în general de 60...80 km/h, iar în Munţii Banatului şi în zona înaltã din vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depãşi temporar 90 km/h, în timp ce în restul ţãrii va sufla slab şi moderat, pe arii restrânse cu uşoare intensificãri în sud, centru şi nord-est. Temperaturile maxime se vor situa în general între 7 şi 15 grade, iar cele minime între 0 şi 12 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Va fi ceaţã, local în prima parte a zilei şi izolat noaptea. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

Vremea de mâine 4 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapre, cerul va fi mai mult noros, trecãtor vor fi condiţii de burniţã sau ploaie slabã, iar în a doua parte a nopţii se va forma ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 4...5 grade.

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi mai mult noros, însã probabilitatea de ploaie va fi redusã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 10...12 grade, iar cea minimã de 5...7 grade. Dimineaţa se va semnala ceaţã.

Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar maxima zilei nu va urca mai mult de 8 grade.

Vremea de mâine 4 decembrie la munte

Cerul va avea înnorãri în cea mai mare parte a zonei montane şi pe alocuri vor fi ploi slabe sau burniţã îndeosebi în Munţii Banatului, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii Orientali, iar la altitudini mari în Carpaţii Meridionali vor fi precipitaţii slabe mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Munţii Banatului şi în zona înaltã din vestul Carpaţilor Meridionali, unde rafalele vor depãşi temporar 90 km/h. Valorile termice vor creşte uşor faţã de ziua precedentã şi se vor situa peste mediile multianuale specifice datei, în special cele nocturne.

