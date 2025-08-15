Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C

Valul de căldură va persista vineri în 24 judeţe şi în municipiul Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), vineri, între orele 12:00 - 21:00, valul de căldură se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi nord-vestice şi izolat în cele sudice şi sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice şi sud-vestice. Pentru aceste zone, meteorologii au emis un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat.

Şi Capitala se va afla în cursul zilei de vineri sub atenţionare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valorice termice maxime urmând să ajungă chiar şi la 36 de grade Celsius. În acelaşi interval orar, vremea va deveni caniculară, condiţii în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Maxima termică se va situa în jurul valorii de 36 de grade.

Meteorologii precizează că, sâmbătă, 16 august, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula şi disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării.

