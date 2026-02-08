Vremea de mâine 9 februarie. Temperaturile scad şi se întorc ninsorile. Maxime între -6 şi 11 grade
Vremea de mâine va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu ninsori în zonele sudice, estice și montane, iar în rest, mai ales ploi. Noaptea va fi geroasă în Moldova și estul Transilvaniei, iar vântul va sufla cu intensificări în sud, est și la munte, viscolind temporar ninsoarea.
La noapte, cerul va fi temporar noros în vest și sud-vest și se va menține mai mult acoperit în restul țării. Vor cădea precipitații în nord, centru și est, iar local și în sud-est. Treptat, ninsorile vor deveni predominante în Moldova, estul Transilvaniei, apoi în nordul Dobrogei și în nordul și estul Munteniei, în timp ce în celelalte regiuni vor predomina ploile. În Carpații Orientali va ninge, în Carpații Meridionali se vor semnala precipitații mixte, iar în Carpații Occidentali, doar izolat, vor fi mai ales ploi. Pe alocuri se va forma polei sau ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în jumătatea sudică a țării, cu viteze de 30...45 km/h, iar în vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 50...60 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -5 și 4 grade, mai scăzute în nordul Moldovei, până la -8 grade. Pe arii restrânse, mai ales în vest și sud-vest, se va semnala ceață asociată trecător cu burniță.
Vremea de mâine 9 februarie în ţară
Valorile termice diurne vor scădea accentuat în regiunile extracarpatice, iar cele nocturne și în centrul țării, astfel că noaptea va fi geroasă în cea mai mare parte a Moldovei și în estul Transilvaniei. În timpul zilei, cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații pe arii restrânse: ninsori în sud și est, iar în celelalte regiuni, mai ales ploi. Spre seară și în cursul nopții, cerul va deveni variabil în nord-est și va rămâne noros în celelalte zone, cu ninsori extinse în sud-vest și vest. Pe alocuri se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp, iar stratul de zăpadă va atinge grosimi de 5...10 cm. Izolat, se va forma polei sau ghețuș. Vântul va avea intensificări locale în sud-vest, sud și est, dar și pe alocuri în centru, cu viteze de 45...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 grade în nordul Moldovei și 11 grade în Banat și Crișana, iar cele minime între -15 grade în nordul Moldovei și 3 grade în Crișana. Dimineața și noaptea va fi ceață, pe arii restrânse.
Vremea de mâine 9 februarie în Bucureşti şi în Cluj
În București, vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei va ninge slab, trecător. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă între -6 și -4 grade.
În Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la 5 grade, iar minima la -1 grad. Sunt posibile averse pe parcursul zilei, cu cer predominant noros spre seară. Vântul va sufla slab.
Vremea de mâine 9 februarie la munte
La munte, vremea va fi în general închisă, cu ninsori extinse, mai ales în Munții Apuseni și în Carpații Meridionali. Se va depune un strat consistent de zăpadă, de aproximativ 15 cm. Vântul va sufla tare, în special în Munții Banatului și la altitudini mari, unde rafalele pot atinge 80–90 km/h, determinând viscol temporar. Local, se va forma polei sau ghețuș.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰