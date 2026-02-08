Vremea de mâine 9 februarie. Temperaturile scad şi se întorc ninsorile. Maxime între -6 şi 11 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 9 februarie în ţară

Valorile termice diurne vor scădea accentuat în regiunile extracarpatice, iar cele nocturne și în centrul țării, astfel că noaptea va fi geroasă în cea mai mare parte a Moldovei și în estul Transilvaniei. În timpul zilei, cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații pe arii restrânse: ninsori în sud și est, iar în celelalte regiuni, mai ales ploi. Spre seară și în cursul nopții, cerul va deveni variabil în nord-est și va rămâne noros în celelalte zone, cu ninsori extinse în sud-vest și vest. Pe alocuri se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp, iar stratul de zăpadă va atinge grosimi de 5...10 cm. Izolat, se va forma polei sau ghețuș. Vântul va avea intensificări locale în sud-vest, sud și est, dar și pe alocuri în centru, cu viteze de 45...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 grade în nordul Moldovei și 11 grade în Banat și Crișana, iar cele minime între -15 grade în nordul Moldovei și 3 grade în Crișana. Dimineața și noaptea va fi ceață, pe arii restrânse.

Vremea de mâine 9 februarie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei va ninge slab, trecător. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă între -6 și -4 grade.