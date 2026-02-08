Temperaturile vor scădea în următoarele zile, conform informării meteorologice pentru perioada 8 februarie ora 10.00 - 10 februarie ora 20.00, emisă duminică de meteorologi,. În acelaşi interval vor fi ninsori, polei şi vânt. În unele zone temperaturile minime vor coborî până la - 15 grade Celsius.

Ninsori, polei şi vânt până marţi seara. Temperaturile ajung din nou la -15 grade. Prognoza pentru Bucureşti - Shutterstock

”Temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică şi în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul şi sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni şi până marţi seara în special în Oltenia, Banat şi Transilvania, precum şi zonele de munte”, anunţă ANM.

Pe arii restrânse se vor acumula cantităţi de apă de 5...10 l/mp, iar în zona montană şi în sud-vestul teritoriului de 15 l/mp.

De asemenea, se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5...10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau gheţuş.

”În sud-vestul, sudul şi estul ţării, local vântul va avea intensificări cu vitezeîn general de 45...50 km/h, iar în Munţii Banatului şi la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăşi 80…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea”, afirmă meteorologii.

Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marţi (9/10 februarie) în Moldova şi estul Transilvaniei.

Astfel, în aceste regiuni temperaturile maxime se vor încadra între -6 şi 3 grade, iar cele minime în general între -15 şi -5 grade.

Vremea în Bucureşti

În București, duminică, valorile termice se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe parcursul nopții trecător va ploua slab. Spre sfârșitul intervalului vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului (rafale de 40...45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 6...8 grade, iar cea minimă de -1...0 grade.

Luni, vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40...45 km/h.

Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -6...-4 grade.

Marți, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade.

