Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea 9 februarie-9 martie 2026. Temperaturile cresc brusc, apoi scad din nou și vin ploile. Ce aduce martie

Săptămâna viitoare, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în România, iar precipitațiile vor fi apropiate de regimul pluviometric normal, anunță Administrația Națională de Meteorologie. 

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 08:55
Vremea 9 februarie-9 martie 2026. Temperaturile cresc brusc, apoi scad din nou și vin ploile. Ce aduce martie - Shutterstock

Din a doua parte a lunii februarie, valorile termice vor reveni la normalul climatologic, iar cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Săptămâna 09.02.2026 - 16.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile intracarpatice.

Articolul continuă după reclamă

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea romania meteo romania prognoza februarie vremea martie
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: &#8220;M-am gândit să îi dau în judecată&#8221;
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
Acuzații extrem de grave la adresa șefului AUR. Românul de lângă Trump: Simion a făcut lobby ca românii să fie scoși din Visa Waiver
Acuzații extrem de grave la adresa șefului AUR. Românul de lângă Trump: Simion a făcut lobby ca românii să fie scoși din Visa Waiver
Scene incredibile! Un bărbat de 84 de ani a reușit să sperie un hoț cu o pereche de blugi. Momentul a fost filmat
Scene incredibile! Un bărbat de 84 de ani a reușit să sperie un hoț cu o pereche de blugi. Momentul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Vremea » Vremea 9 februarie-9 martie 2026. Temperaturile cresc brusc, apoi scad din nou și vin ploile. Ce aduce martie