Săptămâna viitoare, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în România, iar precipitațiile vor fi apropiate de regimul pluviometric normal, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea 9 februarie-9 martie 2026. Temperaturile cresc brusc, apoi scad din nou și vin ploile. Ce aduce martie - Shutterstock

Din a doua parte a lunii februarie, valorile termice vor reveni la normalul climatologic, iar cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Săptămâna 09.02.2026 - 16.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile intracarpatice.

Articolul continuă după reclamă

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰