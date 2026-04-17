Alertă de vreme rea în mai multe judeţe. ANM a emis un Cod galben de ploi torenţiale şi vânt puternic

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări Cod galben de instabilitate atmosferică şi intensificări ale vântului, valabile vineri şi sâmbătă în judeţe din Muntenia, Moldova, Transilvania şi Dobrogea.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de vineri, de la ora 10.00, până sâmbătă, la ora 20.00, aceasta vizând instabilitate atmosferică temporar accentuată şi intensificări ale vântului.

"În intervalul menţionat, în centrul, sudul şi estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată şi vor fi perioade cu averse, însoţite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea şi caracter torenţial, astfel, în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină", au arătat meteorologii.

Temporar, vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri în regiunile vestice, dar şi în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă în est, sud-est, la munte şi local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h.

ANM anunţă Cod galben de ploi

Totodată, a fost emisă o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată, valabilă vineri, între orele 12.00 şi 21.00.

"În judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Braşov şi Covasna vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) şi izolat vijelii şi grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi de 20...25 l/mp şi izolat de peste 35 l/mp", a transmis ANM.

O altă atenţionare Cod galben va fi în vigoare sâmbătă, între orele 9.00 şi 20.00, şi va viza intensificări ale vântului.

Astfel, pe parcursul zilei de sâmbătă, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea şi estul Munteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...65 km/h. În zona Carpaţilor de Curbură rafalele vor fi de 70...80 km/h.

Judeţele vizate de alerta meteo

Sunt vizate judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa şi unele zone ale judeţelor Covasna, Bacău, Neamţ şi Suceava.

Cum va fi vremea în Capitală

Vremea va deveni instabilă în zona Municipiului Bucureşti, începând din seara de vineri, iar pe parcursul zilei de sâmbătă, cerul va fi temporar noros şi se vor semnala averse, în special după-amiaza, conform prognozei de specialitate, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul 17 aprilie, ora 10:00 - 18 aprilie, ora 9:00, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări seara şi noaptea când vor fi averse, posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, trecător cu intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 21 - 22 de grade, iar cea minimă de 7 - 9 grade.

Potrivit sursei citate, sâmbătă, între orele 9:00 - 20:00, valorile termice vor scădea uşor faţă de ziua precedentă şi se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros şi, mai ales după-amiaza, vor fi averse posibil moderate cantitativ (în jurul a 10 litri/mp).

De asemenea, vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35 - 40 km/h, iar temperatura maximă va oscila între 17 şi 19 grade.

ANM precizează că, în intervalul 17 aprilie, ora 10:00 - 18 aprilie, ora 20:00, pentru Municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică de averse moderate cantitativ şi intensificări ale vântului.

