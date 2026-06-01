Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Cod galben de furtuni, grindină şi vijelii până marţi dimineaţă

Potrivit sursei citate, mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi pe spaţii mici de 40...50 l/mp. "Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării", avertizează meteorologii.

Aceştia au emis cod galben pentru judeţele Alba, Argeş, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Buzău, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Galaţi, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Tulcea, Timiş, Vâlcea şi Vrancea.

