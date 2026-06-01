Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Cod galben de furtuni, grindină şi vijelii până marţi dimineaţă

Aproape toată ţara o să fie sub incidenţa unei avertizări cod galben, de luni, de la ora prânzului, până marţi dimineaţă. Meteorologii anunţă averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii şi căderi de grindină.

de Redactia Observator

la 01.06.2026 , 07:55
"Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) şi până marţi dimineaţa (2 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei şi al Dobrogei şi sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii şi căderi de grindină", anunţă ANM.

Potrivit sursei citate, mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi pe spaţii mici de 40...50 l/mp. "Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării", avertizează meteorologii.

Aceştia au emis cod galben pentru judeţele Alba, Argeş, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Buzău, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Galaţi, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Tulcea, Timiş, Vâlcea şi Vrancea.

