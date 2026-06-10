Cartierul nou construit de la marginea Capitalei care s-a inundat după câteva minute de ploaie torenţială

Furtunile şi ploile torenţiale provoacă momente dramatice în judeţele afectate de codul galben de vreme rea. Un muncitor prins de viitură în timp ce lucra cu excavatorul a fost salvat în ultimul moment dintre ape cu un elicopter. Unde nu a plouat, a căzut grindina care a tocat tot pe câmpuri şi în gospodăriile oamenilor. Probleme au fost şi la marginea Capitalei unde un cartier nou construit s-a inundat după câteva minute de ploaie torenţială.

A fost nevoie de un elicopter pentru salvarea unui bărbat care fusese surprins de o viitură în timp ce lucra cu un excavator. Omul se refugiase pe utilaj, când a văzut că apa creşte rapid în jurul lui. Salvatorii au fost nevoiţi să îl tragă dintre puhoaie cu un troliu.

Furia naturii nu a ocolit nici județul Argeș. Grindina a căzut cu puterea, iar în doar câteva clipe a distrus grădiniile şi culturile oamenilor. Iar la Câmpulung Muscel un doctor a rămas captiv în cabinet, după ce apa a ajuns până la jumătatea ușii. "M-a prins apa în cabinet, uitaţi-vă până unde e apa".

Recolte distruse de furia naturii

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Probleme au fost şi în judeţul Buzău, unde recoltele de pe câmpuri s-au dus pe apa sâmbetei. "A doua zi consecutivă. Spune-ţi voi, cum să mai facem noi agricultură?"

În Prahova, zeci de case au fost inundate. "O fi intrat şi în beci, ia uite ce e aici la noi! Vai de capul nostru! Te ia apa".

Furtuna a făcut ravagii şi la marginea Capitalei. În cartierul Militari, ploaia torențială a dat peste cap traficul, iar oamenii şi maşinile au înaintat cu greu pe străzile inundate.

O stradă a fost complet inundată, iar apa aproape ajunge până la genunchi. Atât locatarii din zonă cât şi maşinile, circulă extrem de greu. "Aşa e de ani de zile, de 6-7-8 ani de zile. Nu e prima oară şi nici ultima oară, o să mai fie. Credeţi-mă că dacă intru acolo mă acoperă peste cap"

Episodul de vreme rea continuă şi în zilele următoare. Doar azi şase judeţe sunt sub cod galben de vreme instabilă.