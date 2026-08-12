Alertă meteo: se întorc vijeliile. Ce județe sunt vizate de cod galben
Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări de Cod galben, valabile în 12 august, pentru caniculă și disconfort termic, intensificări ale vântului, dar și instabilitate atmosferică și averse torențiale.
Potrivit ANM, în sudul și sud-vestul țării temperaturile vor urca până la 38 de grade Celsius. În același timp, în alte zone sunt așteptate rafale de vânt de până la 70 km/h și perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină.
Cod galben de caniculă în șase județe
Prima atenționare de Cod galben este valabilă miercuri, 12 august, între orele 10:00 și 21:00 și vizează județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius, cele mai mari valori fiind prognozate în sudul Olteniei. ANM precizează că valori ale indicelui temperatură-umezeală în jurul pragului critic de 80 de unități vor fi local și în restul Olteniei, Munteniei și în Dobrogea.
Vânt puternic în sudul Moldovei și estul Munteniei
O altă atenționare de Cod galben este valabilă miercuri, între orele 10:00 și 16:00, în sudul Moldovei și estul Munteniei. În intervalul menționat, vântul va prezenta intensificări, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.
Intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Munteniei și Moldovei.
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Ploi torențiale și furtuni în mai multe regiuni
Un al treilea Cod galben intră în vigoare miercuri, între orele 13:00 și 21:00. Acesta vizează cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei.
În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. Izolat poate apărea și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, la peste 40 de litri pe metru pătrat.
Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe arii restrânse și în Transilvania și în restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei.
Bucureștiul scapă de atenționările ANM
În Capitală, vremea va fi călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 km/h.
Temperaturile maxime se vor situa între 32 și 34 de grade Celsius. Important: pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de atenționare sau avertizare meteorologică în intervalul 12 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00.