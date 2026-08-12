Alertă meteo: se întorc vijeliile. Ce județe sunt vizate de cod galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări de Cod galben, valabile în 12 august, pentru caniculă și disconfort termic, intensificări ale vântului, dar și instabilitate atmosferică și averse torențiale.

Potrivit ANM, în sudul și sud-vestul țării temperaturile vor urca până la 38 de grade Celsius. În același timp, în alte zone sunt așteptate rafale de vânt de până la 70 km/h și perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină.

Cod galben de caniculă în șase județe

Prima atenționare de Cod galben este valabilă miercuri, 12 august, între orele 10:00 și 21:00 și vizează județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

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Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius, cele mai mari valori fiind prognozate în sudul Olteniei. ANM precizează că valori ale indicelui temperatură-umezeală în jurul pragului critic de 80 de unități vor fi local și în restul Olteniei, Munteniei și în Dobrogea.