Observator » Vremea » Ciclonul Barbara în România. Pompierii intervin în ţară şi în Capitală. Arafat: Nu sunt situaţii grave

Live Text Ciclonul Barbara în România. Pompierii intervin în ţară şi în Capitală. Arafat: Nu sunt situaţii grave

Ciclonul Barbara a adus ploi torențiale și vânt puternic în noaptea trecută, provocând haos în mai multe regiuni ale țării. Pompierii au intervenit în zeci de localități din 16 județe, precum și în București. Codul roșu de vreme severă este valabil până la ora 15, apoi va intra în vigoare un cod portocaliu care va expira la ora 23:00. Şcolile din București și din cele cinci județe afectate vor fi închise pe tot parcursul zilei.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 08:41
Ciclonul Barbara în România. Pompierii intervin în ţară şi în Capitală. Arafat: Nu sunt situaţii grave Agerpres
08.10.2025, 10:24

ISU Bucureşti a gestionat 62 de intervenții, zeci de mașini avariate

În ultimele 24 de ore, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a intervenit în 62 de cazuri, pentru degajarea copacilor și elementelor de construcție căzute, precum și pentru evacuarea apei acumulate pe străzi, după ploile torențiale care au afectat Capitala și județul Ilfov.

În municipiul București, pompierii și echipajele ISU au gestionat 41 de intervenții ca urmare a codurilor meteorologice, care au inclus 31 de copaci căzuți, cinci elemente de construcție desprinse și șase acumulări de apă. Din cauza fenomenelor meteo, au fost avariate 30 de autoturisme.

Și în județul Ilfov efectele ploilor au fost semnificative. Aici, ISU a intervenit în 21 de situații, degajând șase copaci și trei elemente de construcție, precum și pentru evacuarea apei din 11 zone afectate. În urma acestor evenimente, două autoturisme au fost avariate.

Echipajele ISU rămân în alertă și continuă să monitorizeze situația, pentru a interveni prompt în cazul apariției unor noi riscuri generate de precipitațiile abundente. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile și să respecte indicațiile forțelor de intervenție.

08.10.2025, 10:13

Infiltraţii la metrou în urma ploilor din Capitală

Metrorex anunţă, miercuri, că, din cauza cantităţilor mari de precipitaţii care au căzut în ultimele ore, au apărut infiltraţii şi în infrastructura subterană, amplasată într-o zonă expusă în mod natural unor astfel de situaţii. Traficul nu este însă perturbat, iar compania este pregătită să suplimenteze garniturile, dacă va fi necesar. De asemenea, traficul aerian se derulează fără probleme.

”În contextul condiţiilor meteorologice din ultimele ore, caracterizate prin cantităţi mari de precipitaţii, au apărut infiltraţii şi în infrastructura subterană, amplasată într-o zonă expusă în mod natural unor astfel de situaţii. Echipele Metrorex, împreună cu partenerii săi contractuali, au fost pregătite şi sunt mobilizate permanent pentru acţiuni rapide în toate staţiile de metrou”, anunţă, miercuri, Metrorex.

08.10.2025, 10:05

Inundaţie într-un complex rezidenţial din Bragadiru

Ploile de Cod roşu de noaptea trecută au inundat un complex rezidenţial din Bragadiru. Pompierii au avut in total 38 de interventii in Bucureşti şi Ilfov.

Meteorologii au emis avertizare cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, până miercuri, la ora 15.00, pentru judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat.

 

08.10.2025, 10:01

A fost reluat transportul public de călători în Constanţa

Transportul public de călători a fost reluat miercuri în municipiul Constanţa, după ce, în jurul orei 6:00, fusese suspendat pentru a nu îngreuna intervenţiile echipelor, oraşul aflându-se sub Cod Roşu de ploi abundente.

Potrivit companiei CT BUS, nu există trasee deviate, însă în continuare sunt zone unde deplasarea se face cu dificultate şi se înregistrează întârzieri. "Facem un apel la călători să acorde o atenţie sporită la deplasarea spre şi dinspre staţiile CT BUS şi mai ales la urcarea şi coborârea din autobuz", au mai spus reprezentanţii CT BUS.

Echipe ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea", Jandarmeriei, Primăriei Constanţa, Regiei de Apă, companiei de salubrizare acţionează pentru a gestiona efectele ploilor torenţiale. Pe lângă municipiul Constanţa, mai multe localităţi din judeţ sunt afectate de inundaţii. 

08.10.2025, 09:36

Manevrele în porturile din Constanţa, suspendate

La Constanţa, din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județ. Ploile abundente au făcut prăpăd în mai multe subsoluri de bloc şi apartamente din municipiul Constanţa şi Mangalia. "Ne-am inundat, puteţi să intraţi şi în apartamentele de la parter să filmaţi. Ne-a ieşit apa în apartament" a explicat un localnic.

Cartiere întregi au stat în beznă la câteva ore de la intrarea în vigoare a codului codului roșu. Autorităţile se așteptă însă la ce este mai rau tot pe parcursul zilei. În primăriile din judeţ s-au instituit centre de permanenţă prin intermediul cărora să se poată interveni la orice solicitare venită de la cetățeni.

08.10.2025, 09:34

Efectele ciclonului Barbara în Capitală

Ciclonul botezat Barbara a venit cu şiroaie de apă care au inundat gospodării şi străzi, iar cartiere întregi au stat cu orele în beznă şi fără apă potabilă. Avertizarea continuă până la ora 15, iar şcolile din Bucureşti şi din alte 5 judeţe rămân astăzi închise. 

Codul roşu a intrat în vigoare la ora 21. În Capitală, în nici trei ore, ploaia deasă adusă de ciclonul Barbara a răvăşit străzi întregi. "În Pantelimon, apa care a venit la vale a inundat mai multe străzi după ce canalizările nu au mai făcut faţă, iar pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din curţi şi locuinţe" a explicat reporterul Observator Eduard Marin. "E o problemă foarte veche aici, în zona asta. […] Toată partea de sus de pe centură se deversează aici" a explicat un localnic.

Peste 10.000 de oameni au rămas fără apă într-un cartier din Militari. Furnizarea a fost oprită, ca să nu fie pusă prea multă presiune pe sistemul de canalizare. Trei cartiere din Bucureşti sunt predispuse să se transforme în lacuri uriaşe. Cartierul Tineretului este o zonă critică. Apa de pe trei artere principale se scurge aici la fiecare ploaie serioasă, iar canalizările nu fac faţă.

 

08.10.2025, 09:05

Peste 2.000 de şcoli şi grădiniţe, închise astăzi

Peste 2.000 de şcoli şi grădiniţe din Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Constanţa sunt închise astăzi din cauza codului roşu. Autorităţile recomandă ore în format online, dar cei mai mulţi directori spun că vor recupera materia, cel mai probabil, în zilele următoare.

Dacă se vor face ore în format online sau dacă materia va fi recuperată în alte zile rămâne la decizia fiecărei unităţi de învăţământ. O decizie similară, de suspendare a cursurilor din cauza avertizărilor meteo, nu s-a mai luat din 2022. Atunci viscolul paraliza ţara. 

 

08.10.2025, 08:58

Arafat: Nu s-au înregistrat situaţii grave

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat la postul de televiziune Antena 3 CNN că 6 județe din țară și Capitala au fost afectate în urma ploilor puternice din ultimele ore. 

"Situații grave nu au fost, însă am avut efecte înregistrate în 16 județe: Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea și, bineînțeles, municipiul București”, a declarat Arafat.

Totodată, Raed Arafat a declarat că școlile vor rămâne suspendate doar astăzi, subliniind că nu există motive pentru prelungirea măsurii după expirarea codului roșu la ora 15:00, urmat de un cod portocaliu până la ora 23:00. "Dacă apar situații foarte grave, se va analiza din nou, dar la acest moment, astăzi este singura zi în care clasele sunt suspendate", a declarat şeful DSU

08.10.2025, 08:55

Cât mai ţine Codul roşu

Meteorologii au emis avertizare cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, până miercuri, la ora 15.00, pentru judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat. În continuare vom avea un cod portocaliu de ploi care va expira la ora 23:00.

Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei sunt sub cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui cod galben.

08.10.2025, 08:55

Maşină, luată de viitură în Constanţa

ISU Constanţa intervine, miercuri, după ce a fost semnalată o maşină luată de viitură, între Ţepeş Vodă şi N. Bălcescu, cu o persoană blocată pe capotă.

”Echipele Primăriei Constanţa, RAJA şi Polaris M Holding au fost pe teren toată noaptea, intervenind pentru a gestiona efectele ploilor torenţiale. Intervenţiile continuă şi în această dimineaţă”, au transmis oficialii Primăriei Constanţa.

 

08.10.2025, 08:48

Pompierii intervin în mai multe localităţi

"Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice s-au înregistrat efecte în 42 localităţi din 16 judeţe (AG, BR, BZ, CS, CT, CL, DB, GL, GR, IL, IF, OT, PH, TR, TL, VL) şi municipiul Bucureşti. Forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 8 case, 2 anexe gospodăreşti, 38 curţi, 9 imobile inundate, îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 6 imobile şi degajarea a 46 copaci şi a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 24 autovehicule", a transmis, miercuri dimineaţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din judeţul Constanţa. Efecte semnificative au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, în Sectorul 4, unde un arbore s-a prăbuşit pe un autoturism aflat în deplasare. Două persoane aflate în vehicul erau conştiente şi au refuzat transportul la spital.

În judeţul Caraş-Severin, în loc. Armeniş, pe DN 6, unde mai multe roci s-au desprins de pe versanţi şi au lovit un autoturism aflat în deplasare. "Nu au fost înregistrate victime. Traficul rutier s-a desfăşurat alternativ pe un sens de circulaţie", a mai transmis IGSU. În multe zone ale ţării continuă intervenţiile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

