Codul roşu de vreme rea a adus o ploaie zdravănă, însoţită de vânt puternic, atât în Capitală, cât şi în alte cinci judeţe. Ciclonul botezat Barbara a venit cu şiroaie de apă care au inundat gospodării şi străzi, iar cartiere întregi au stat cu orele în beznă şi fără apă potabilă. Avertizarea continuă până la ora 15, iar şcolile din Bucureşti şi din alte 5 judeţe rămân astăzi închise.

Codul roşu a intrat în vigoare la ora 21. În Capitală, în nici trei ore, ploaia deasă adusă de ciclonul Barbara a răvăşit străzi întregi.

"În Pantelimon, apa care a venit la vale a inundat mai multe străzi după ce canalizările nu au mai făcut faţă, iar pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din curţi şi locuinţe" a explicat reporterul Observator Eduard Marin.

"E o problemă foarte veche aici, în zona asta. […] Toată partea de sus de pe centură se deversează aici" a explicat un localnic.

Peste 10.000 de oameni, rămaşi fără apă într-un cartier din Militari

Peste 10.000 de oameni au rămas fără apă într-un cartier din Militari. Furnizarea a fost oprită, ca să nu fie pusă prea multă presiune pe sistemul de canalizare.

Primarul Capitalei a îndemnat bucureştenii să nu iasă din case şi să folosească un număr de telefon special, dacă sunt în pericol.

"Foarte important este că suntem cu motopompele în pasajele şi tunelele din municipiul Bucureşti, vrem ca să nu avem mari acumulări mari de apă pentru că urmează o zi complicată, codul roşu va dura până mâine după prânz" a explicat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Cartierele care s-ar putea transforma în adevărate lacuri

Trei cartiere din Bucureşti sunt predispuse să se transforme în lacuri uriaşe. Cartierul Tineretului este o zonă critică. Apa de pe trei artere principale se scurge aici la fiecare ploaie serioasă, iar canalizările nu fac faţă.

Pe timp de zi, ciclonul ar urma să atingă punctul maxim. Meteorologii avertizează că în 36 de ore va ploua cât pentru trei luni.

Manevrele în porturile din Constanţa, suspendate din cauza vântului

La Constanţa, din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județ.

Ploile abundente au făcut prăpăd în mai multe subsoluri de bloc şi apartamente din municipiul Constanţa şi Mangalia.

"Ne-am inundat, puteţi să intraţi şi în apartamentele de la parter să filmaţi. Ne-a ieşit apa în apartament" a explicat un localnic.

Cartiere întregi au stat în beznă la câteva ore de la intrarea în vigoare a codului codului roșu.

Autorităţile se așteptă însă la ce este mai rau tot pe parcursul zilei. În primăriile din judeţ s-au instituit centre de permanenţă prin intermediul cărora să se poată interveni la orice solicitare venită de la cetățeni.

"S-au inundat zone unde nu a existat scurgere pluvială pentru că nu tot oraşul este acoperit cu o reţea de scurgere pluvială. [...] Când pototpul este mare, trebuie să ne aşteptăm la asa ceva" a explicat primarul localităţii Constanţa, Vergil Chiţac.

Cum se pregătesc localnicii de ploi şi vijelii

Oamenii sunt pregătiţi încă de ieri să se baricadeze din cauza pericolului.

"Dacă se dau avertizări că este o viitură să se adăpostească într-o zonă mai înaltă să facă acest lucru, să fie pregătiţi să plece dacă va fi nevoie" a anunţat şeful DSU, Raed Arafat.

Populaţia a fost avertizată să-şi facă provizii pentru două zile. Rafturile unor magazine din Constanţa s-au golit imediat după îndemn.

Presa din Grecia, ţară afectată şi ea de ciclonul Barbara, a scris despre măsurile luate de autorităţile din ţara noastră, după ce în Bulgaria patru persoane au murit în urma furtunilor puternice. De regulă, luna octombrie nu aduce precipitaţii serioase. Ciclonul Barbara schimbă, însă, tot ce ştiam.

Alte cinci judeţe, lovite de furtuni de cod galben

Pe lângă cele cinci judeţe aflate sub cod roşu până miercuri la ora 15, alte cinci au fost lovite de furtuni de cod galben.

În Giurgiu, șapte curți și trei locuinţe au fost inundate, iar pompierii au intervenit rapid.

În total, numai ieri, din cauza codurilor de vreme rea, au fost afectate mai multe gospodării, 26 de copaci au fost rupţi de vânt, iar un stâlp de electricitate a căzut.

Şi la munte, vremea îşi arată forţa. Meteorologii au anunţat că va ninge puternic şi viscolit, iar stratul de zăpada va depăşi 30 de cm.

25 de intervenţii în Capitală, 13 intervenţii în Ilfov

Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codurilor meteorologice, în perioada 07.10, ora 10:00 - 08.10, ora 05:45, ISU B-IF a gestionat 38 de intervenții in municipiul București și județul Ilfov, după cum urmează:

În Capitală au fost gestionate 25 de intervenții:

18 copaci căzuți;

3 elemente de construcție desprinse;

5 acumulări de apă.

Au fost afectate 17 autoturisme.

În județul Ilfov au fost gestionate 13 intervenții:

3 copaci căzuți;

2 elemente de construcție;

8 acumulări de apă.

A fost afectat un autoturism.

O situație mai deosebită s-a produs pe strada Trestiana, sector 4 - un copac căzut peste un autoturism aflat în deplasare. În auto se aflau două persoane care au ieșit singure din acesta, fără acuze acuze medicale, iar după ce au fost asistate de către echipajul SMURD au refuzat transportul la spital.

