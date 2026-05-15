Climatologii avertizează că 2026 ar putea aduce un posibil Super El Nino: Pacificul se încălzeşte rapid

Anul 2026 ar putea aduce unul dintre cele mai puternice episoade El Nino din ultimele decenii, însă comunitatea științifică încă monitorizează evoluția Pacificului înainte de a confirma un adevărat "Super El Nino". Potrivit NOAA și OMM, Oceanul Pacific trece rapid de la condiții La Nina către condiții El Nimo. Modelele climatice estimează o probabilitate foarte mare ca El Nino să se dezvolte până în vara anului 2026 și să continue în iarna 2026-2027. Unii cercetători avertizează că fenomenul ar putea deveni un "Super El Nino", adică un episod extrem în care temperatura apei din Pacific depășește cu peste 2°C valorile normale.

Climatologii avertizează că 2026 ar putea aduce un posibil "Super El Nino": Pacificul se încălzește rapid

Potrivit ultimului buletin de prognoză emis de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA), Oceanul Pacific ecuatorial trece printr-o schimbare rapidă de la condiții La Nina către condiții El Nino. Această tranziție este esențială în ciclul climatic cunoscut sub numele de ENSO (El Nino - Southern Oscillation), un fenomen care influențează vremea la nivel global, de la precipitații și temperaturi extreme până la intensitatea sezonului uraganelor.

Modelele climatice analizate de NOAA indică o probabilitate ridicată ca El Nino să se dezvolte până în vara anului 2026, cu posibilitatea de a continua pe parcursul iernii 2026-2027. În astfel de scenarii, încălzirea apelor din Pacificul central și estic modifică circulația atmosferică globală, ceea ce duce la schimbări semnificative ale tiparelor meteorologice în America de Nord, America de Sud, Asia și chiar Europa.

În paralel, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) atrage atenția că astfel de tranziții rapide sunt dificil de anticipat în ceea ce privește intensitatea finală, deoarece depind de interacțiuni complexe între ocean și atmosferă. De aceea, deși probabilitatea unui El Niño este considerată ridicată, intensitatea acestuia rămâne incertă.

Un element care atrage atenția cercetătorilor este posibilitatea ca acest episod să evolueze către ceea ce unii oameni de știință numesc informal un "Super El Nino" - un eveniment extrem în care temperatura la suprafața Oceanului Pacific depășește cu peste 2°C valorile normale. Aceste anomalii termice sunt rare, dar au efecte globale majore, amplificând fenomenele meteorologice extreme.

Într-o analiză recentă, jurnaliștii CNN notează că actuala configurație din Pacific seamănă cu perioadele anterioare în care s-au dezvoltat evenimente El Nino puternice, iar unele modele climatice sugerează o intensificare semnificativă a încălzirii oceanice în lunile următoare.

CNN subliniază însă că termenul "Super El Nino" nu este o clasificare oficială, ci o etichetă utilizată pentru a descrie cele mai extreme episoade înregistrate, comparabile cu evenimentele istorice din 1997–1998 sau 2015–2016. În astfel de cazuri, impactul global a fost semnificativ: de la secete severe în anumite regiuni până la ploi torențiale și inundații în altele, precum și dezechilibre majore în ecosistemele marine.

Datele actuale arată că Pacificul nu doar că se încălzește, ci o face într-un ritm accelerat, ceea ce ridică întrebări importante despre posibila intensitate a fenomenului din 2026. Totuși, atât NOAA cât și OMM insistă asupra faptului că evoluția trebuie monitorizată în continuare, deoarece dinamica ENSO poate suferi schimbări rapide în câteva luni.

Specialiștii citați în rapoartele climatice avertizează că următoarea perioadă va fi decisivă pentru stabilirea direcției fenomenului. Dacă tendința de încălzire din Pacific se menține, El Nino ar putea deveni nu doar un eveniment global obișnuit, ci unul dintre cele mai puternice episoade climatice ale ultimelor decenii.

În acest context, comunitatea științifică urmărește îndeaproape evoluția temperaturilor oceanice, a vânturilor ecuatoriale și a presiunii atmosferice, toți acești factori fiind esențiali în determinarea intensității finale a fenomenului ENSO din 2026-2027.

