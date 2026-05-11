Vremea de mâine 12 mai 2026. Ploi, vijelii și temperaturi scăzute în mai multe regiuni ale țării

Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile intracarpatice, unde temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă.

Pe parcursul zilei și în cursul nopții sunt așteptate ploi în majoritatea regiunilor. Aversele vor fi însoțite local de descărcări electrice, iar izolat vor fi condiții de grindină.

Vremea mâine în țară

În unele zone, cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp. La altitudini mari, la munte, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare pe timpul nopții.

Vântul va avea intensificări temporare în aproape toată țara, cu rafale în general de 45–55 km/h, mai ales la munte și în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade, iar minimele între 3 și 13 grade.

Vremea mâine în București

În Capitală, valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge la 22–24 de grade, iar minima va coborî la 10–11 grade.

Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza și seara sunt prognozate averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în timpul ploilor.

Vremea mâine la munte

La munte, vremea va deveni rece pentru această perioadă, mai ales în zonele înalte. Sunt anunțate ploi pe parcursul zilei, iar noaptea, la altitudini mari, vor apărea precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla mai tare pe creste, unde rafalele vor accentua senzația de frig. Condițiile meteo vor rămâne instabile, cu perioade de averse și descărcări electrice.

