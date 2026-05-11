Alertă de vreme rea în jumătate de țară: Cod galben de ploi torențiale și vijelii, scad temperaturile până joi

 Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de averse şi vijelii valabilă până marţi după-amiaza în Banat, Crişana, Oltenia, Maramureş, vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Munteniei şi local în zona de munte.

de Redactia Observator

la 11.05.2026 , 10:21
Alertă de vreme rea în jumătate de țară: Cod galben de ploi torențiale și vijelii, scad temperaturile până joi
În aceste regiuni, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de 30...40 l/mp.

Meteorologii au emis şi o informare de instabilitate atmosferică şi răcire a vremii valabilă până joi dimineaţa în cea mai mare parte a ţării. Vor fi averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp. Local şi temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45...50 km/h.

Marţi, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul şi în nord-vestul ţării, iar miercuri şi în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi vor fi precipitaţii mixte. 

