Cod galben de caniculă şi val de căldură persistent în Bucureşti, valabil până în weekend

Agenţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală, pentru municipiul Bucureşti, valabil până pe 8 august, ora 21.

În intervalul 7 august, ora 10 - 8 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Valul căldură va persista, disconfortul termic va fi în continuare accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35-36 de grade Celsius, iar cea minimă de 19-21 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla în general slab, posibil cu unele intensificări după-amiaza când la rafală se vor atinge 30...40 km/h.

În intervalul 8 august, ora 10 - 8 august, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură persistent, caniculă.

Articolul continuă după reclamă

Valul de căldură va persista, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține ridicat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza va crește probabilitatea pentru înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (cu viteze de 40...55 km/h), averse (2...8 l/mp și izolat peste 10...15 l/mp) și descărcări electrice.