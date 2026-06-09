Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă marţi, 9 iunie, până la ora 23:00, în mai multe zone din ţară.

Cod galben de furtuni în mai multe zone din ţară. ANM anunţă ploi torenţiale, vijelii şi grindină - Shutterstock

Meteorologii anunţă perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Dobrogea şi în nordul Munteniei. Potrivit ANM, în zonele vizate vor fi averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, vijelii cu rafale de 50-70 km/h.

De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăşi 30-40 l/mp.

Atenţionarea cod galben este valabilă marţi, 9 iunie, de la ora 12:00 până la ora 23:00.

Articolul continuă după reclamă

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, şi în restul Munteniei.