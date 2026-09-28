Cod galben de vânt în 10 judeţe. Rafalele vor atinge 75 km/h. Cum va fi vremea în Bucureşti

Vântul va sufla cu putere în mai multe regiuni ale ţării până miercuri seară, anunţă ANM. În sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei, rafalele vor ajunge în general la 45-55 km/h, iar în Carpaţii de Curbură pot atinge 75 km/h. Zece judeţe sunt de luni sub Cod galben de vânt, în timp ce în Bucureşti sunt aşteptate rafale de până la 45-50 km/h.

Vânt puternic în sudul şi estul ţării. Zece judeţe, sub cod galben - Shutterstock | Imagine ilustrativă

ANM informează, luni dimineaţă, că în intervalul 28 septembrie, ora 10 - 30 septembrie, ora 20 vor fi intensificări ale vântului, temporar, în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45 - 55 km/h.

Potrivit meteorologilor, în zona Carpaţilor de Curbură rafalele de vânt vor atinge 75 km/h.

Pentru ziua de luni, până la ora 20.00, meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului în judeţele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea şi Constanţa.

Articolul continuă după reclamă

Pe parcursul zilei de luni, 28 septembrie, în cele zece judeţe menţionate vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h.

La Bucureşti, vremea va fi în continuare în limite normale din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări temporare şi mai ales noaptea vor fi posibile ploi slabe, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua. Temperatura maximă va fi de 22 - 23 de grade, iar cea minimă de 10 - 12 grade.

Meteorologii atenţionează că şi în Capitală vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de până la 45 - 50 de km/h.