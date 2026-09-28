Vestul și sud-vestul se bucură de o atmosferă caldă, unde maximele vor atinge 26 de grade, iar singurele semne de întrebare sunt la munte, unde vremea se schimbă din nou, după un weekend cu temperaturi de primăvară. Se anunță ploi, lapoviță și chiar ninsori la munte, iar vremea se poate schimba rapid la altitudini mari. Din acest motiv, autoritățile le recomandă șoferilor să fie atenți la drum, să respecte semnalizarea și să își planifice călătoria înainte de a pleca. Pe Transalpina, circulația se va face după un program nou, începând de sâmbătă, 26 septembrie.

Se anunță ploi, lapoviță, dar și ninsori la altitudini mai mari. Autoritățile au luat și măsuri în acest sens, au schimbat orarul de circulație, astfel turiștii pot circula pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului doar între orele 9 și 18.

Vorbim despre tronsonul DN67C, care se întinde la o altitudine de peste 1500 de metri, unde vremea este imprevizibilă. Autoritățile recomandă șoferilor să aibă mașinile echipate corespunzător, cel mai important să adapteze viteza în funcție de condițiile meteo și să urmeze totodată indicatoarele pe care le întâlnesc pe traseu.

Este foarte important să ținem cont de recomandările autorităților, deoarece acestea vin în sprijinul nostru, mai ales că vremea este imprevizibilă la munte.

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