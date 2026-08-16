Vremea de mâine 17 august. Vestul ţării, sub o cupolă de foc. Zonele în care vor fi averse și vijelii

Vremea va fi călduroasă luni, iar în vestul țării temperaturile vor urca până la 37 de grade și va fi caniculă. Spre noapte, instabilitatea atmosferică își va face apariția în mai multe regiuni, cu averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și posibilă grindină.

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade, izolat, în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 17 august în ţară

Vremea va fi călduroasă, iar din orele amiezii va deveni caniculară în Banat și Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest.

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Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Din a doua parte a nopții însă, în Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h. Pe alocuri vor fi vijelii, descărcări electrice și posibile căderi de grindină.

Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi, în general, de 7...10 l/mp și, izolat, vor depăși 15...20 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 26...27 de grade pe litoral și în Delta Dunării și 37 de grade, local, în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în Delta Dunării.

Vremea de mâine 17 august în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 14 grade.

În Cluj-Napoca, vremea va fi caniculară, cu maxime de 33 de grade. Vântul va sufla slab, iar cerul va fi înnorat. În intervalul 10:00–21:00 este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă.

Vremea de mâine 17 august pe litoral

Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă și normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, iar rafalele vor ajunge la 40 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, iar cele minime între 18 și 21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 22...24 de grade.

Vremea de mâine 17 august la munte

La munte, valorile termice vor continua să crească, astfel că, pe alocuri, vor fi cu mult mai ridicate decât mediile multianuale specifice datei.

Cerul va fi senin, exceptând a doua parte a nopții, când în Carpații Occidentali și în grupa vestică a Carpaților Meridionali vor fi înnorări temporar accentuate și averse. Vor fi și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar pe alocuri sunt posibile vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină.

Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi, în general, de 7...10 l/mp și, izolat, vor depăși 15 l/mp.