Hidrologii au emis un Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din trei judeţe, începând de duminică la prânz şi până luni dimineaţa, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore.

Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din 3 judeţe, până luni dimineaţă - Inquam/Alex Nicodim

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 7 iunie, ora 12:00 - 8 iunie, ora 09:00, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare pe râurile din bazinele hidrografice: Miletin - afluent al râului Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi). Fenomene similare se pot produce în intervalul 7 iunie, ora 16:00 - 8 iunie, ora 09:00 şi pe râurile din bazinele hidrografice: Teleajen - bazin aval Ac. Măneciu (judeţul Prahova).

Totodată, în intervalul 7 iunie, ora 12:00 - 8 iunie, ora 12:00, a fost instituit Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni (judeţele: Harghita şi Mureş), Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărăţeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sărăţeni - amonte S.H. Târnăveni (judeţele: Harghita şi Mureş), Târnava Mare - bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc - amonte S.H. Sighişoara (judeţele: Harghita, Mureş şi Braşov), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău - amonte confluenţă cu râul Şercaia (judeţele: Harghita, Covasna şi Braşov), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H Târgovişte - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Suceava - bazin amonte S.H. Brodina şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Brodina (judeţul Suceava), Moldova - bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa - bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş - bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bârlad (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Râmnicu Sărat (judeţele: Vrancea şi Buzău), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Siret - afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Moldova (judeţele: Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia, Jijia - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui şi Galaţi), râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Meteorologii menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate