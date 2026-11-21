Vremea continuă să se răcească în România, iar ploile se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării. La munte, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă va ajunge, pe alocuri, la 15 centimetri. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la 0 grade.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare centrul, nordul și estul țării, iar spre dimineață și în extremitatea de vest. Va ploua slab (cantități de apă de 1...5 l/mp) local în Transilvania, Moldova și nordul Dobrogei și izolat în nord-estul Munteniei. La munte, pe alocuri, vor fi precipitații slabe mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare (1...4 cm) la altitudini în general de peste 1200 m și mixte la altitudini mai joase. Vântul va sufla slab și moderat, pe suprafețe mici cu intensificări în sud și în est (viteze la rafală în jurul a 40 km/h), precum și la munte, în special la altitudini mari în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele vor fi de 80...100 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -3...-2 grade în Maramureș, estul Transilvaniei, nordul Olteniei și în zonele de deal din Crișana și 8 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Vremea de mâine 22 noiembrie în ţară

Valorile termice vor continua să scadă ușor și se vor situa în jurul celor specifice datei în nordul, nord-vestul și centrul țării și vor fi mai mari decât acestea în rest. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în vestul, centrul și sud-estul țării, dar numai izolat vor fi condiții pentru ploi slabe. Începând cu orele după-amiezii, nebulozitatea se va extinde treptat dinspre vest, iar mai ales seara și noaptea aria ploilor va cuprinde cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 2...10 l/mp, iar în Crișana, Banat și nordul Olteniei, precum și în zonele montane aferente, local de 15...25 l/mp. În nordul Carpații Orientali, iar la altitudini mai mari de 1500 m și în restul zonei de munte vor predomina ninsoarea și lapovița și se va depune strat de zăpadă de 1...5 cm, iar local de 10...15 cm. Precipitații mixte slabe vor mai fi spre finalul intervalului și în nordul Moldovei și posibil în estul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, la munte, în special la altitudini mari (rafale cu viteze de peste 70...80 km/h și izolat de 90...100 km/h), astfel ninsoarea va fi viscolită, iar spre sfârșitul intervalului vor fi rafale de 40...45 km/h în vest și în extremitatea de sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 grade în estul Transilvaniei și 15 grade în sudul Banatului, al Olteniei și în sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 0...1 grad în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și în Maramureș și 11 grade pe litoral. Presiunea atmosferică va fi în scădere semnificativă, astfel că noaptea va fi câmp ciclonic.

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Vremea de mâine 22 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 2...5 grade.

Valorile termice se vor menține mai ridicate decât în mod obișnuit la aceasă dată. Cerul va fi variabil ziua, apoi se va înnora, iar în a doua parte a nopții, va ploua slab (2...5 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai scăzută față de ziua precedentă, va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar temperatura maximă va urca până la 8 grade.

Vremea de mâine 22 noiembrie la munte

Valorile termice vor fi în scădere și se vor apropia de normalul perioadei. Pe parcursul zilei cerul va fi parțial noros și pe alocuri vor fi precipitații slabe mixte, în special în Carpații Occidentali și izolat în nordul Carpaților Orientali. Seara și noaptea va ninge (îndeosebi la altitudini de peste 1500 m) în majoritatea masivelor montane, iar cantitățile de precipitații vor fi de 2...10 l/mp și de 15...25 l/mp în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali. Se va depune strat de zăpadă de 1...5 cm, local de 10...15 cm (la altitudini de peste 1700 m). Vântul va avea intensificări temporare, mai ales noaptea, în special la altitudini mari (rafale cu viteze de peste 70...80 km/h și izolat de 90...100 km/h) unde va fi viscol.