"Cel mai prost aeroport din Europa". Nu o spunem noi, nu este rezultatul vreunui clasament, ci experienţa unui turist străin, vara aceasta, pe Aeroportul Otopeni.

Într-un clip postat pe reţelele de socializare turistul merge mai departe şi spune că aeroportul este cea mai rea parte a României. Din păcate realitatea nu îl poate contrazice sub nicio formă.

"Am zbor din România şi sunt în aeroport. Vedeţi ce este pe faţa mea? E transpiraţie. Uitați-vă, sunt oameni care stau pe scări, şi eu stau pe scări, sunt zero locuri, iar înăuntru sunt 35-37 de grade! În interiorul aeroportului! Este a şasea oară când vin în România şi am parte de aceeaşi experienţă, de fiecare dată, în Bucureşti. Nu vin în acest aeroport decât cu 20 de minute înainte de zbor. Aeroportul vostru, trebuie să-l reparaţi", a spus tânărul.

Aglomerația, cozile, spațiile sufocante, zonele murdare, toaletele care lasă de dorit și un terminal care, la orele de vârf, pare pur și simplu mult prea mic pentru numărul de oameni care îl traversează. La toate se adaugă șantierele și modificările de circulație din exterior, care complică și mai mult drumul pasagerilor spre și dinspre aeroport.

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Aeroportul Otopeni, principala poartă aeriană a României

În plin sezon estival, de vacanţe aeroportul este tranzitat zilnic de cel puţin 50.000 de pasageri. Otopeniul este principala poartă aeriană a României și, pentru mulți turiști, primul contact cu țara noastră. A trecut de 7,7 milioane de pasageri numai în primele șase luni ale acestui an. Traficul continuă să crească, după ce anul trecut a fost tranzitat de aproape 17 milioane de oameni. Milioane de oameni care văd asta.

În timp ce alte capitale europene își extind terminalele și automatizează tot mai multe servicii, la principala poartă aeriană a României călătorii ajung să se lupte pentru un loc pe scaun, să aștepte la cozi și să-și croiască drum printre mii de oameni.

La nivelul întregii ţări concentrează mai bine de 60% din traficul aerian de pasageri din România. Este în plan un nou terminal proiectat pentru o capacitate de 30 de milioane de pasageri pe an, cu 48 de poziţii de parcare pentru avioane, 20 burdufuri de îmbarcare şi o capacitate de procesare pentru 6.500 de pasageri pe ora. Însă lucrările ample vor dura câţiva ani.