Locul unde s-au înregistrat -84,1°C în plin val de căldură la nivel mondial

În timp ce emisfera nordică se confruntă cu valuri de căldură, în Antarctica s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din ultimii peste 12 ani.

Stația de cercetare Concordia a înregistrat în luna iulie o temperatură de -84,1 grade Celsius, cea mai scăzută măsurată pe Pământ în ultimii 12 ani, scrie merkur.de.

Temperatura minimă istorică a fost înregistrată de două ori în decurs de doar câteva minute, pe 18 iulie, la orele 06:25 și 06:34. Potrivit Smithsonian Magazine este cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel mondial din 2012.

Temperatura minimă istorică

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Stația Concordia este amplasată pe o calotă de gheață cu o grosime de aproximativ 3.300 de metri, în centrul platoului antarctic, la peste 1.000 de kilometri de cea mai apropiată coastă. Baza este administrată în comun de Programul Național Italian de Cercetare în Antarctica și Institutul Polar Francez Paul - Emile Victor. Recordul absolut al stației rămâne însă cel din 2010, când termometrele au indicat -84,7 grade Celsius.

Gabriele Carugati, directorul stației Concordia, a descris valorile înregistrate drept "remarcabile", explicând că acestea demonstrează cât de variabilă poate fi în continuare vremea în Antarctica. Deși echipa este obișnuită cu temperaturi de până la -80 de grade Celsius, valorile din această vară i-au surprins chiar și pe cercetătorii cu experiență.

"Schimbările climatice descriu tendințele globale pe termen lung, în timp ce evenimentele meteorologice individuale pot aduce în continuare episoade de frig extrem", au explicat experţii. Antarctica este influențată de procese atmosferice complexe, astfel încât o temperatură extrem de scăzută într-o anumită zonă nu contrazice imaginea de ansamblu a încălzirii globale.

Paradoxal, în aceeași perioadă, o altă regiune a Antarcticii a înregistrat un record de temperatură ridicată. La baza argentiniană Esperanza, situată în extremitatea nordică a Peninsulei Antarctice, au fost măsurate 15,4 grade Celsius pe 6 iunie, cea mai ridicată temperatură de iarnă înregistrată vreodată în acea zonă.

Mai mult, timp de trei săptămâni consecutiv, temperaturile au rămas peste punctul de îngheț, în plină iarnă antarctică. Meteorologii spun că această situație a fost generată de o combinație neobișnuită de factori atmosferici.

Antarctica, afectată de schimbările climatice

În ciuda episoadelor de frig extrem, Antarctica continuă să fie afectată de schimbările climatice. Continentul pierde masă de gheață, iar Oceanul Austral se încălzește, punând în pericol ecosistemele locale, inclusiv populațiile de krill, pinguini și foci cu blană.

Noile modele climatice arată că lanțurile muntoase au contribuit la formarea calotei glaciare antarctice în urmă cu aproximativ 34 de milioane de ani, însă în prezent evoluția climei merge în direcția opusă, iar oamenii de știință avertizează că presiunea asupra continentului de gheață este tot mai mare.