Carlos Baleba, ultima lovitură pregătită de Manchester United în mercato

În căutarea strălucirii de altă dată, Manchester United i-a adus, în această vară, pe Andrey Santos şi Youri Tielemans şi este prăgătită să dea o nouă lovitură în mercato.

Carlos Baleba, de la Brighton, ar putea semna cu Manchester United - Profimedia

Deşi a investit aproape 100 de milioane de euro în aducerea celor doi mijlocaşi, Manchester United pregăteşte o nouă mutare de top, tot în zona mediană a echipei.

Concret, trupa antrenată de Michael Carrick pune la bătaie 70 de milioane de euro pentru aducerea camerunezului Carlos Baleba, de la Brighton. Fotbalistul de 22 de ani este văzut drept înlocuitorul perfect al brazilianului Casemiro, fotbalist plecat în această vară la Inter Miami.

În ciuda vârstei fragede, Baleba are, deja, cifre impresionante, camerunezul bifând 23 de meciuri la Lille, 112 meciuri la Brighton şi 15 selecţii în naţionala Camerunului.

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Manchester United a încheiat pe locul 3 sezonul precedent din Premier League, dar nu a mai câştigat titlul de campioană a Angliei de 13 ani, ultimele trofee cucerite fiind Cupa Angliei, în 2024, Cupa Ligii Angliei, în 2023, şi Europa League, în 2017, mult sub nivelul cu care erau obişnuiţi fanii de pe Old Trafford.