Cafeaua ieftină din Italia nu mai e ieftină. Cât a ajuns să coste un espresso

Espresso-ul italian nu mai este atât de ieftin. În ultimii cinci ani, prețul unei cafele la bar a crescut cu 24,2%, iar în unele zone ale Italiei a trecut de 1,50 euro. La polul opus, în Messina și Catanzaro cafeaua este încă aproape de celebrul prag de 1 euro.

Creșterea prețurilor depășește inflația medie. În prezent, o cafea costă în medie 1,29 euro. Diferențele dintre provincii rămân însă foarte mari. Scumpirea nu e cauzată doar de prețul materiilor prime, care a atins un vârf în 2025. Facturile la electricitate și gaz au contribuit și ele la costurile suportate de baruri.

Bolzano este cea mai scumpă provincie din Italia, cu un preț mediu de 1,51 euro pentru o cafea. Pe locul al doilea se află Pescara, cu 1,49 euro. Alte unsprezece provincii au prețuri medii de peste 1,40 euro, printre care Ferrara, Trieste, Trento și Padova. Cu excepția Pescara, toate orașele scumpe se află în nordul Italiei.

Cafeaua ieftină din Italia nu mai e ieftină. Clasamentul prețurilor

Articolul continuă după reclamă

La polul opus, Messina are cel mai mic preț mediu, de 1,06 euro. Urmează Catanzaro, cu 1,08 euro.

Cinci provincii au prețuri de 1,20 euro sau mai puțin, printre care Roma, Aosta și Siracusa. Milano se apropie de acest nivel, cu un preț mediu de 1,27 euro. Cea mai rapidă creștere de preț din ultimii cinci ani a fost înregistrată la Pescara, de 49%. Parma a urcat cu 41%, iar Bari cu aproape 40%. Napoli a crescut cu 37,8%.

În schimb, Aosta a rămas aproape neschimbată, cu doar 6,7% majorare, păstrându-și astfel locul printre cele mai ieftine provincii, potrivit Mediafax.

Cagliari, Biella și Reggio Emilia au înregistrat creșteri moderate, de aproximativ 15% în cinci ani. Diferența clară dintre nordul și sudul Italiei se estompează în rândul provinciilor cu prețurile cele mai mici. Datele confirmă totuși că regiunile nordice domină clasamentul celor mai scumpe zone.