Cod roşu de vânt puternic la munte, în judeţul Cluj. Rafale de până la 150 km/h

Meteorologii au emis, vineri dimineaţă, o avertizare Cod roşu privind intensificări puternice şi susţinute ale vântului, pentru zona de munte a judeţului Cluj, la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Vântul va atinge viteze de 140-150 km/h la rafală, populaţia fiind avertizată prin mesaj RO-Alert.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu privind intensificări puternice şi susţinute ale vântului, cu viteze care vor depăşi la rafală 140-150 km/h, în zona de munte a judeţului Cluj, la peste 1.800 de metri.

Avertizarea este valabilă până la ora 10.00.

Ca urmare, ISU Cluj a anunţat că a fost emis un mesaj RO-Alert.

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”Până acum nu au fost primite solicitări din partea cetăţenilor”, a menţionat sursa citată.