Cod roşu de vijelie şi grindină în mai multe localităţi din Ilfov. Până când durează avertizarea

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, o avertizare Cod roşu de averse torenţiale, valabilă până la ora 18:00 în mai multe localităţi din judeţul Ilfov.

Astfel, în Grădiştea, Petrăchioaia şi Dascălu se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm) şi vijelie cu rafale de 70...80 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.