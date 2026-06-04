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Cod roşu de vijelie şi grindină în mai multe localităţi din Ilfov. Până când durează avertizarea

Cod roşu de vijelie şi grindină în mai multe localităţi din Ilfov. Până când durează avertizarea Imagine ilustrativă - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.06.2026, 17:32 | Modificat la 04.06.2026, 17:34

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, o avertizare Cod roşu de averse torenţiale, valabilă până la ora 18:00 în mai multe localităţi din judeţul Ilfov.

Astfel, în Grădiştea, Petrăchioaia şi Dascălu se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm) şi vijelie cu rafale de 70...80 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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