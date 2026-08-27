HARTĂ. Codul galben de vijelii cu rafale de până la 70 km/h, extins până vineri în mai multe zone din ţară
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, atenţionări Cod galben de vijelii şi ploi torenţiale, valabile în zone din Transilvania, Muntenia, Moldova şi Dobrogea.
Potrivit meteorologilor, în intervalul 27 august, ora 10:00 - 28 august, ora 1:00, va fi Cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei şi Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali, ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 4 cm).
Totodată, în intervale scurte de timp (de până la trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30 - 50 litri/mp.
Manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului, în perioada analizată, notează specialiştii.
Conform prognozei de specialitate, un alt Cod galben, de intensificări ale vântului, va fi valabil pe parcusul zilei de vineri, 28 august, între orele 8:00 - 20:00, în Dobrogea, în estul Munteniei şi în sud-estul Moldovei, unde rafalele vor atinge viteze de 50 - 70 km/h.
Vreme plăcută, cu maxime de 28°C în Bucureşti, joi şi vineri
Meteorologii prognozează o vreme plăcută în Bucureşti, pentru joi şi vineri, cu maxime termice de 27-28 de grade, apropiate de mediile multianuale ale lunii august.
Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în perioada 27 august, ora 10:00 - 28 august, ora 9:00, la nivelul Capitalei, cerul va avea înnorări, iar începând cu orele după-amiezii vor fi averse (cantităţi de apă de 10 - 15 l/mp şi izolat de peste 20 l/mp), descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de 50 - 70 km/h. Vor fi condiţii de grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 15 - 17 grade.
De asemenea, pe parcursul zilei de vineri, în intervalul orar 9:00 - 20:00, vremea va deveni frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineaţa, iar vântul va sufla moderat (viteze de 30 - 35 km/h). Temperatura maximă va fi de 27 - 28 de grade.
Municipiul Bucureşti se va afla, în intervalul 27 august, ora 10:00 - 28 august, ora 1:00, sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse torenţiale însemnate cantitativ.