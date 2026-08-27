HARTĂ. Codul galben de vijelii cu rafale de până la 70 km/h, extins până vineri în mai multe zone din ţară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, atenţionări Cod galben de vijelii şi ploi torenţiale, valabile în zone din Transilvania, Muntenia, Moldova şi Dobrogea.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 27 august, ora 10:00 - 28 august, ora 1:00, va fi Cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei şi Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali, ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 4 cm).

Totodată, în intervale scurte de timp (de până la trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30 - 50 litri/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului, în perioada analizată, notează specialiştii.

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Conform prognozei de specialitate, un alt Cod galben, de intensificări ale vântului, va fi valabil pe parcusul zilei de vineri, 28 august, între orele 8:00 - 20:00, în Dobrogea, în estul Munteniei şi în sud-estul Moldovei, unde rafalele vor atinge viteze de 50 - 70 km/h.