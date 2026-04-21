La unison în schimb spunem toţi: vrem primăvară. Să fie cald, să fie soare. Din păcate, data din calendar nu pare să sperie iarna. Iată şi dovada, avem imagini în direct de la Sinaia, cota 2000. Ninge la munte. Avem chiar cod galben de ninsori valabil pentru mai multe regiuni, iar stratul de zăpadă a atins 15 centimetri.

În Poiana Brașov e verde și frumos, însă a început să plouă, temperatura este de 3 grade Celsius, sus în Postăvarul temperatura este în jurul valorii de 0 grade Celsius, astfel încât sunt toate șansele să ningă în continuare în acest interval în zona montană înaltă.

La cota 2000 m, avertizarea Meteo cod galben a intrat în vigoare de ieri de la ora 21 și este valabilă până mâine la ora 21. În acest interval vorbim despre ninsori care pot duce la un strat nou de zăpadă între 10 și 15 centimetri, dar în Bucegi și în Făgăraș, stratul nou depus de zăpadă poate ajunge, potrivit meteorologilor care au emis această avertizare Meteo cod galben, la 25 de centimetri de zăpadă. Asta înseamnă o veste bună pentru că, cel mai probabil, de 1 mai se va schia în condiții bune la Sinaia, așa cum s-a întâmplat și de Paște.

Nu înseamnă neapărat o veste proastă pentru cei care vor să încerce alte modalități de agrement, pentru că vremea de pe 1 mai este așteptată așa cum ne dorim și asta înseamnă că vom putea merge la pas, vom putea face plimbări cu bicicleta sau ne vom putea relaxa în decorul acesta de primăvară, de exemplu într-un parc de aventură.

Articolul continuă după reclamă

Claudiu Loghin

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰