Bărbat înjunghiat într-un parc din Târgu Mureș. Se certase cu agresorul pentru un apartament

Incident grav în Târgu Mureş! Un bărbat a fost atacat cu un cuţit într-un parc plin cu oameni. Acesta îşi aştepta soţia şi copilul pe o bancă, moment în care agresorul, un individ cu care a mai avut conflicte în trecut, s-a năpustit asupra sa.

Atacul a avut loc seara, la ora 19:00, pe Platoul Corneşti din Târgu Mureş.

“Fratele meu era sus la platou, stătea pe o bancă, povestea cu un dâns. Domnul respectiv a venit, se plimba, s-a legat de frate-miu, frate-miu s-a ridicat şi l-a tăiat. Fratele meu aşa a zis, că direct la gât a vrut să-l taie. S-a retras. A doua oară, tot l-a gât a vrut să dea, dar s-a apărat cu mâna”, spune fratele victimei.

Victima a fost dusă de urgenţă la spital, acolo unde a fost operată de două ori. Rudele victimei spun că agresorul nu ar fi la prima abatere.

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“E o ceartă mai veche între ei pentru o locuinţă. M-a ameninţat acum două zile. M-a ameninţat că pentru noi o să facă puşcărie. Mai făcea scandaluri. După aceea, mergea la poliţie şi spunea că noi am început. Noi aveam înregistrări, unde se auzea că el a început”, spune fratele victimei.

Individul de 42 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore.

“Nepermis aşa ceva, mai ales într-o zonă... Aici vine lumea să se relaxeze şi să se întâmple aşa ceva...”, spun localnicii.

“Față de agresor a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, spune Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

Atacatorul este un cunoscut antreprenor local, care deţine un lanţ de cazinouri.