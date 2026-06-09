Dacă faceţi parte din categoria celor care tot caută să îşi cumpere o locuinţă şi... tot speră că vor scădea preţurile, ei bine ar putea fi o mică şansă. Nu de scăderi, ci de oferte. Asta doar pentru că asistăm la un paradox imobiliar: cererea e mare, dar locuinţele stau goale, în timp ce proprietarii ţin şi cu dinţii de preţuri - atât la vânzare, cât şi la chirii. Pe scurt, peste 2 milioane şi jumătate de apartamente din toată ţara sunt la acest moment nelocuite. Deci, are balta peşte, cum s-ar spune. Problema, cum spuneam, rămâne preţul.

Datele arate că România se confruntă cu un adevărat paradox imobiliar. Deşi cererea pentru locuinţe rămâne ridicată, în marile oraşe sute de mii de case stau goale. Dezvoltatorii imobiliari spun că întâmpină dificultăţi în găsirea cumpărătorilor chiar şi atunci când vin cu oferte atractive.

Datele arată că în România una din patru locuinţe este nelocuită

Dezvoltatorii spun că cel mai greu se vând apartamentele cu 3 camere, dar şi cele care nu îi avantajează pe cumpărători din punct de vedere al locaţiei. Atât dezvoltatorii, cât şi agenţii imobiliari spun că în această perioadă clienţii sunt extrem de atenţi, analizează fiecare pas şi evită să se grăbească atunci când fac o investiţie atât de importantă.

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Pentru a atrage cumpărătorii, atât dezvoltatorii imobiliari, cât şi proprietarii de apartamente vin cu oferte foarte avantajoase. Iau în calcul inclusiv scăderi de preţ, oferă locuri de parcare gratuite, precum şi alte beneficii. Datele arată că în România una din patru locuinţe este nelocuită.