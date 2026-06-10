Papa Leon, discurs în limba catalană pe Stadionul Olimpic din Barcelona

Peste 40.000 de oameni au venit pe Stadionul Olimpic din Barcelona pentru a-l primi pe Papa Leon al XIV-lea. Tinerii catalani au înălțat celebrele turnuri umane în aplauzele Suveranului Pontif, care i-a cucerit definitiv pe cei prezenți în momentul în care li s-a adresat direct în limba catalană.

Peste 40.000 de oameni l-au primit pe Papa Leon al XIV-lea pe Stadionul Olimpic din Barcelona. Înainte de a se adresa mulțimii, Suveranul Pontif, de origine americană, a binecuvântat copii și a salutat publicul din papamobil.

Evenimentul a fost marcat de tradițiile locale, tinerii catalani construind celebrele turnuri umane în aplauzele Papei. Într-un gest puternic apreciat, liderul Bisericii Catolice a vorbit direct în limba catalană.

“Dacă violența există, dacă egoismul prevalează, dacă până și iubirea dintre membrii familiei se transformă în ură, trebuie să punem la îndoială dinamica societății noastre, cultura individualismului și tentația violenței, dar nu pe Dumnezeu”, spune Papa Leon.

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În paralel, zeci de oameni au protestat la Barcelona împotriva vizitei Papei Leon, criticând finanțarea din bani publici a evenimentului.

Cel mai aşteptat moment are loc astăzi

Papa Leon va ţine o slujbă la Sagrada Familia şi va inaugura cel mai înalt turn al bazilicii la 144 de ani de la începerea lucrărilor care încă nu sunt gata.

“Papa Leon vine chiar pentru asta. Nu vine ca să-și pună semnătura de aprobare, cum se spunea odinioară, ca și cum Sagrada Familia ar fi completă în forma actuală, ci vine mai degrabă pentru a ne arăta o cale”, spune Chiara Curti, arhitect și expert Gaudi.

Sagrada Familia a atins înălţimea de 173 de metri după ce a fost instalată o cruce în vârful Turnului central al lui Isus Hristos, pe care Papa îl va sfinţi astăzi.