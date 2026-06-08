Vremea de mâine 9 iunie 2026. Vremea de mâine aduce instabilitate atmosferică în mai multe regiuni, cu averse torenţiale, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.

Vremea de mâine 9 iunie 2026. Furtuni, vijelii şi grindină în mai multe zone. Temperaturile ajung la 32 grade - Shutterstock

Meteorologii anunţă vijelii şi grindină pe arii restrânse, în timp ce în vestul şi sud-vestul ţării temperaturile vor urca până la 32 de grade.

Vremea de mâine în ţară

Miercuri, vremea va fi în general instabilă în zonele montane, dar şi în sud-estul ţării. În special după-amiaza şi seara, în Dobrogea şi nordul Munteniei vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torenţiale şi descărcări electrice.

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Vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar izolat pot apărea vijelii cu viteze de 50-70 km/h şi căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantităţile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăşi 30-40 l/mp.

În restul ţării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea pe arii mai restrânse în Muntenia, Carpaţii Meridionali, sudul Carpaţilor Orientali şi posibil în Oltenia.

Temperaturile maxime vor fi specifice unei vremi călduroase în vest şi sud-vest şi se vor situa între 22-23 de grade pe litoral şi 31-32 de grade în Banat, Crişana şi Oltenia. Minimele vor fi cuprinse între 7-8 grade în estul Transilvaniei şi 20 de grade în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine în Bucureşti

În Bucureşti, cerul va fi variabil, însă temporar vor fi înnorări, mai ales după-amiaza şi seara, când sunt posibile averse şi descărcări electrice.

Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 15 şi 18 grade.

Vremea de mâine pe litoral

La mare, vremea va fi normală termic pentru această perioadă, dar uşor instabilă. Cerul va deveni temporar noros după-amiaza şi seara, când sunt aşteptate averse care pot avea caracter torenţial, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.

Izolat sunt posibile vijelii cu rafale de 50-70 km/h şi grindină de mici dimensiuni. Cantităţile de apă pot depăşi pe alocuri 30-40 l/mp.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 şi 24 de grade, iar minimele vor fi de 17-18 grade. Apa mării va avea între 19 şi 22 de grade.

Vremea de mâine la munte

La munte, vremea va fi în general instabilă. În Carpaţii de Curbură şi în Carpaţii Meridionali, mai ales după-amiaza şi seara, vor fi perioade cu ploi torenţiale, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.

Izolat se pot produce vijelii şi căderi de grindină, iar cantităţile de apă pot trece de 30-40 l/mp. În restul zonelor montane, fenomenele de instabilitate vor fi mai restrânse.

Temperaturile vor rămâne peste valorile normale pentru această perioadă.